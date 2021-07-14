Владимир Васильев и Юлия Саранова представили в избирком документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Госдумы

14 июля советник Президента России Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ по одномандатным округам.

Символично, что кандидаты решили подать документы на регистрацию вместе. Таким образом они подчеркнули заявленный единороссами курс на кадровое обновление в сочетании опыта и молодости.

Владимир Васильев в связи с этим вспомнил об институте наставничества, когда высокопрофессиональные специалисты, люди с большим жизненным опытом передают молодежи свои знания, любовь к делу, чуткое отношение к людям, ответственность.

– Процитирую Президента Владимира Владимировича Путина, который сказал: «Суть наставничества, чтобы дело, которому человек посвятил свою жизнь, в будущем оказалось в надёжных руках». Это и о политике тоже. Я прошел через многие ситуации, в том числе, такие, которые не каждый выдержит физически и политически. Сегодня в партии взят курс на обновление. Надеюсь, мой опыт и советы пригодятся Юлии, – отметил Владимир Васильев в разговоре с журналистами.

Советник Президента России подчеркнул значимость работы в команде, которая в Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени взяла на себя ответственность и смогла добиться значимых результатов в укреплении экономики, в том числе, в развитии крупных производств, внедрении новой модели пассажирских перевозок.

По словам Юлии Сарановой, для нее большая честь быть частью этой большой команды развития Тверской области.

– Есть желание быть полезной жителям Верхневолжья и всей России. Вектор на обновление дает возможность представлять на федеральном уровне наше добровольческое сообщество, некоммерческие организации – людей, которые всем сердцем и своими делами помогают тем, кто рядом. Для меня большая честь, что иду вместе с Владимиром Абдуалиевичем Васильевым – человеком, который готов подставить плечо, поделиться опытом и помочь увидеть всю картину целиком, – сказала лидер тверских добровольцев.

Владимир Васильев и Юлия Саранова пожали друг другу руки, и в это время советник Президента России добавил:

– Мы уже в ближайшее время вместе должны сделать много полезного для жителей Верхневолжья.

Напомним, опытнейший политик Владимир Васильев и молодой общественный деятель Юлия Саранова, возглавляющая волонтерское движение области, стали победителями на предварительном голосовании «Единой России», которое прошло в регионе в мае. На федеральном съезде партии 19 июня их утвердили кандидатами в депутаты Госдумы от Тверской области по одномандатным округам – 180-му Заволжскому избирательному округу (Владимир Васильев) и 179-му Тверскому округу (Юлия Саранова).

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, губернатора Тверской области и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся 19 сентября 2021 года.