Новая модель пассажирских перевозок будет внедрена в Конаковской агломерации Тверской области

Конаковская агломерация станет ещё одной территорией Верхневолжья, где планируется внедрение новой модели пассажирских перевозок. Вопрос о перераспределении отдельных полномочий по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам рассмотрен на заседании Правительства Тверской области, которое 14 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Очень большое количество обращений от жителей Конаковского района, чтобы там была организована новая транспортная модель, чтобы у них тоже был комфортный городской транспорт. Сегодня принято положительное решение. Предстоит правильно выстроить маршрутную сеть, чтобы всё работало эффективно и жители, я уверен, в этом процессе будут принимать активное участие», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания Правительства.

Были рассмотрены параметры новой маршрутной сети Конаковской агломерации, варианты подвижного состава. Все автобусы будут оснащены системами видеонаблюдения, Глонасс, климат-контроля, безналичной оплатой проезда, медиапанелями, оформлены в стиле «Транспорт Верхневолжья».

13 июля деятельность компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах была продемонстрирована Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину во время его рабочего визита в Тверскую область.

«Это все достойно подражания и масштабирования в рамках страны», – отметил Михаил Мишустин.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта с запуска новой модели в Твери и Калининском районе.

В Тверской агломерации после запуска транспортной реформы полностью ликвидированы «серые» перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в семь раз. На сегодняшний день 8 из 10 пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, а точность выполнения расписания составляет 98%.

Кроме того, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67%, на 74% снизился травматизм среди пассажиров.

Пресс-служба Правительства Тверской области