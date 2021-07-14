На заседании Правительства Тверской области обсудили ход реализации программы газификации

Ход реализации программы газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года и прогноз выполнения работ на второе полугодие рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 14 июля провёл Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением Президента Российской Федерации подписала с ПАО «Газпром» программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

«Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области. Хочу отметить, что реализация программы газификации - это повышение инвестиционной привлекательности нашей территории. Газификация необходима для промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства », - отметил Игорь Руденя.

В этом году в регионе предстоит выполнить почти такой же объём работ, как в течение предыдущих трёх лет. За 2021 год в Тверской планируется построить 183 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населённых пунктов, 2539 квартир и домовладений.

В этом году должно завершиться строительство межпоселкового газопровода до п.Жарковский протяжённостью 18,1 км.

Проводятся конкурентные процедуры по определению подрядчика на строительство межпоселковых газопроводов от ГРС «Бежецк» до Красного Холма, а также д. Черничено - д. Нестерово Старицкого района.

Ведётся строительство, со сроком окончания в 2022-ом, межпоселковых газопроводов от деревни Ярославищи до села Нерль в Калязинском районе, от Красного Холма до Молоково. Также на следующий год запланировано окончание строительства межпоселковых газопроводов д.Максимово - д.Луковниково Старицкого района, п. Сонково до с.п. Пищалкино и д. Сергеевское Сонковского района.

В рамках синхронизации с программой ООО «Газпром межрегионгаз» на 2021 год запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей по посёлкам Жарковский и Молоково, газификация деревень Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, Малое Ронское и Большое Ронское Осташковского городского округа. Начато строительство внутрипоселковых газовых сетей по городу Красный Холм.

Кроме того, реализуется областная программа газификации объектов муниципальной собственности. На 85% уже было выполнено строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей в д. Старо-Ямская Старицкого района, на 90 % реализован второй этап работ по строительству межпоселкового газопровод с. Киверичи - д. Алешино Рамешковского района протяжённостью 10,5 км. В программу на этот год включены также газовые сети в п. Фирово и строительство межпоселкового газопровода между деревнями Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово Славновского сельского поселения Калининского района. С просьбой о газификации этих деревень к Губернатору Игорю Рудени во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» обращалась жительница Калининского района.

Выполнение мероприятий по программе газификации объектов государственной собственности должно позволить в 2021 году перевести на природный газ котельные отделений Калининской ЦРБ в селах Медное и Пушкино.

Работы на ряде объектов уже полностью завершены. Так, построены сети для газифицикации деревень Бор Шкени, Кушалино, Плотники, Савельево и село Белое Бежецкого района. Ведётся сдача приёмочной комиссии межпоселкового газопровода от д. Игнатово Калининского района до п. Крупский (третий этап).

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о бесплатном подведении газа к границам домовладений. Данная инициатива должна осуществляться в рамках областной программы Правительства Тверской области. В Верхневолжье сформированы списки домов по бесплатной догазификации – это более 35 тысяч квартир и домовладений.

«Мы стали одним из регионов, где идёт реализация пилотного проекта в этом направлении. Я думаю, те муниципальные образования, где главы активно этим занимаются, будут лидерами по газификации», - сказал Игорь Руденя.

Также в регионе проводится работа по обеспечению газификации промышленных площадок крупных инвестиционных проектов, таких как «Румелко Агро», «Коралл», «Торговая Компания «Альфа», «Орион Интернейшнл», инновационно-промышленного парка «Боровлёво 3», туристических объектов и других.

С 2021 по 2025 годы в регионе в рамках программы планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, более 1 400 километров газовых сетей, предоставить возможность газификации свыше 46 тысяч домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области