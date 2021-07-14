В адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021 год включены дополнительные объекты газификации

В Тверской области увеличено финансирование региональной адресной инвестиционной программы (АИП) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Средства направят, в том числе, на дополнительные объекты программы газификации. Вопрос рассмотрен 14 июля на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Программа газификации Тверской области дополнена строительством двух новых объектов – в Рамешковском и Калининском районах. Это позволит газифицировать почти 150 домовладений.

«Газификация региона является одним из ключевых условий достижения национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, – считает Игорь Руденя. – Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. До 2025 года нам необходимо построить более 1100 километров газовых сетей и около 150 км отводов. Регион полностью готов к работе».

В этом году дополнительно планируется построить разводящие сети газоснабжения деревни Тихорево Рамешковского района, где расположено 85 домовладений, а также газифицировать деревню Новая Слобода Калининского района, здесь голубое топливо придёт в 59 домов.

Строительно-монтажные работы на объектах будут выполнены благодаря экономии, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур. Предполагается завершить их к октябрю текущего года.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением Президента Российской Федерации подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации нашего региона на 2021-2025 годы.

Главными направлениями являются 10 районов области, куда еще не пришло голубое топливо. Это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. Всего до 2025 года в Тверской области планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области