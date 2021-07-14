Жители и гости Верхневолжья могут посетить выставку национального костюма

15 июля в 15.00 в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного дома народного творчества будет открыта выставка национального костюма «Мастерство без границ».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня тверские учреждения культуры проводят интересные мероприятия, являются центрами изучения и сохранения российской культуры, народного творчества и самобытных традиций региона.

Выставка «Мастерство без границ» познакомит посетителей с национальным костюмом и декоративным искусством разных народов.

В экспозиции будут представлены традиционные и сценические костюмы, головные уборы, различные аксессуары и предметы быта, отражающие особенности национального характера их владельцев.

Выставка будет работать до 28 августа 2021 года по адресу г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16. При посещении необходимо соблюдать требования санитарно - эпидемиологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области