Реализацию программы газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года рассмотрят на заседании регионального Правительства

Ход реализации программы газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года рассмотрят 14 июля на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В 2020 году Тверская область в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина подписала с Газпромом программу развития газоснабжения и газификации Верхневолжья на 2021-2025 годы.

«Газификация муниципалитетов должна кардинально повысить инвестиционный потенциал территорий и качество жизни людей», – считает Игорь Руденя.

Главными направлениями являются 10 негазифицированных районов области. На юго-западе – Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке – Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Президентом России Владимиром Путиным поддержана совместная инициатива Тверской области с партией «Единая Россия» о бесплатном подведении газа к границам домовладений. В Тверской области уже ведётся работа по формированию списка домов для газификации. С июля текущего года заявление на подключение домохозяйства к газоснабжению можно будет подавать в МФЦ.

На заседании Правительства Тверской области также рассмотрят вопросы здравоохранения, демографии и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области