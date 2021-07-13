Игорь Руденя поблагодарил сенатора от Тверской области Владимира Лукина за содержательное участие в вопросах развития региона

13 июля день рождения отмечает заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, сенатор от Тверской области Владимир Лукин. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил Владимира Петровича за содержательное участие в работе по социально-экономическому развитию Верхневолжья.

«Многолетняя деятельность в интересах Отечества принесла Вам заслуженный авторитет ответственного профессионала, патриота родной страны. Ваш труд в международной сфере, опыт омбудсмена и парламентария – это Ваша надёжная опора в делах на благо Российского государства», - подчеркнул Игорь Руденя.

Владимир Лукин родился в 1937 году. Окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина, аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

Награждён орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней.

Пресс-служба Правительства Тверской области