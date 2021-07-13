Михаил Мишустин и Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития Тверской области

13 июля в ходе рабочего визита в Тверскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина состоялась двусторонняя встреча Премьер-министра страны с Губернатором Игорем Руденей, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

По итогам посещения ведущих предприятий области – Тверского вагоностроительного завода и Промтехнопарка КСК – Председатель Правительства отметил инновационный аспект их работы.

«Тверской вагонзавод – это современное производство, где применяют последние достижения в области цифровой трансформации и управления. КСК производит все необходимое для вагоностроения. Такая кооперация – создание системы промышленного производства и управление с помощью современных методик – очень здорово и эффективно», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ высоко оценил проекты по развитию модели пассажирских перевозок в Верхневолжье и туристко-рекреационного кластера в Завидово.

«Система управления городским транспортом позволяет людям найти нужный маршрут через удобные сервисы, повысить собираемость налогов. Все это достойно подражания и масштабирования в рамках страны. А новые инфраструктурные вложения в кластер в Завидово будут, как мне кажется, интересны и для гостей Тверской области, и для самих тверичей», – подчеркнул Премьер-министр.

Темой встречи стала экономика Верхневолжья.

Игорь Руденя подчеркнул: благодаря федеральной поддержке в регионе в непростой период пандемии коронавируса реализованы комплексные пакеты мер поддержки региональных предприятий, имеющих ключевое экономическое значение.

«Мы сохранили рабочие места, налоговый потенциал производств. Также реализуем ряд программ по цифровой трансформации в здравоохранении. В системе скорой помощи создали единый диспетчерский центр, обновили автопарк санитарных машин. Кроме того, обновляем парк школьных автобусов», – сообщил Губернатор.

В регионе планомерно ведется работа по сокращению государственного долга. По словам Игоря Рудени, более 3,5 млрд рублей, сэкономленных на обслуживании госдолга, выделены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, поддержку малого и среднего бизнеса.

Активно идет дорожная кампания. Всего в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тверской области отремонтируют 259 км автодорог регионального значения.

Еще одной темой встречи стала демографическая политика. Совместно с федеральным центром оказывается поддержка семьям с детьми, многодетным родителям: это помощь в приобретении автотранспорта, погашении ипотеки и другие направления.

Важной мерой поддержки со стороны Федерации для региона станет поставка крупной партии машин скорой помощи и школьных автобусов.

«Президент страны дал поручение по выделению средств регионам на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. В частности, Тверская область в этом году получит 22 машины скорой помощи и 58 школьных автобусов», – сказал Михаил Мишустин.

Пресс-служба Правительства Тверской области