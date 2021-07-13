В Тверской области готовят к вводу в эксплуатацию после ремонта автодорогу Осташков – Селижарово – Ржев. Работы проводились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт трассы Осташков – Селижарово – Ржев стартовал в 2019 году. За прошедшие два года в надлежащее состояние приведено 86 км в Осташковском городском округе, Селижаровском муниципальном округе и Ржевском районе. Протяженность участка ремонта в 2021 года составила 20,44 км.

На объекте выполнили фрезерование, устроили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку термопластиком.

В Верхневолжье дороги ремонтируют участками большой протяженности – от 20 до 55 километров. Такую задачу перед отраслью поставил Губернатор Игорь Руденя. Это позволяет быстрее привести в надлежащее состояние ключевые трассы и приступить к работам на других автодорогах, что особенно важно при общей протяженности региональных трасс свыше 15 тыс. км.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов. Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам», - считает Игорь Руденя.

Автомобильная дорога регионального значения Осташков – Селижарово – Ржев – один из ключевых туристических маршрутов на озеро Селигер, к истоку Волги, Нило-Столобенской пустыни, Святому Оковецкому источнику, озеру Волго. Она входит в опорную региональную сеть. Также трасса обеспечивает связь северо-западных территорий региона с федеральной трассой Москва – Рига.

На объекте состоялась рабочая комиссия, в состав которой вошли представители заказчика Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, подрядной организации АО «АБЗ-Дорстрой».

Пресс-служба Правительства Тверской области