Михаил Мишустин заявил о поддержке проектов ОЭЗ «Завидово», которые Премьер-министру представил Губернатор Игорь Руденя

Проект развития кластера «Волжское море» и другие объекты туристской инфраструктуры в ОЭЗ «Завидово» представил Губернатор Игорь Руденя Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, который 13 июля прибыл с рабочим визитом в Тверскую область.

«Завидово – единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, где действуют льготы и преференции для бизнеса. Ведется активное развитие территории совместно с компанией «Агранта» и ВЭБ РФ. Уже действует гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой», – рассказал Игорь Руденя.

«Замечательный результат, – оценил проект Михаил Мишустин. – Те национальные цели развития, которые поставил перед нами Президент Владимир Путин, в том числе создание комфортной среды, предполагают удобство маршрутов, транспорта, хорошую инфраструктуру. Поддержим развитие кластера в Завидово. При этом важно ориентировать такие кластерные решения на людей со средним достатком, которые должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это может достаточно хорошо получиться».

Премьер-министр сообщил, что Ростуризму, Министерству транспорта РФ будет поручено рассмотреть возможности финансовой поддержки в рамках госпрограмм и нацпроектов.

«Спасибо вам, проект очень интересный», – подытожил Михаил Мишустин.

С 2014 по 2020 годы в Завидово построены такие инфраструктурные объекты, как отель Radisson Resort & Residences, Zavidovo, яхт-клуб, кемпинг «Завидово», оздоровительный комплекс, wake парк, аэропарк, созданы жилые районы и многое другое.

Благодаря привлечению федеральных средств создана дорога к гостиничному комплексу, реконструирован подъезд к поселку Шоша. Сооружен водозаборный узел со станцией водоподготовки, пешеходный мост через реку Дойбицу, который соединил два берега реки, где расположен курорт Завидово.

Проект будет развиваться и далее. Планируемый общий объем инвестиций – 29 млрд рублей со сроком ввода различных опций к 2025 году. Заявлены крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, апарт-отели, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты.

Сейчас идет строительство комплекса инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша. Создается транспортно-пересадочный узел с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, позволяющий объединить автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Завершающий этап проекта – строительство железной дороги до ТПУ «Завидово».

После ввода пассажирский речной порт

в Завидово будет иметь три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области