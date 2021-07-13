Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назвал работу новой транспортной модели Верхневолжья отличным примером цифровой системы управления

13 июля во время рабочего визита в Тверскую область Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вместе с Губернатором Игорем Руденей посетили Тверской вагоностроительной завод и производство ГК «Ключевые Системы и Компоненты». В ходе визита на КСК Михаилу Мишустину рассказали о деятельности компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах.

В частности, речь шла о работе цифровой платформы, которая позволяет вести мониторинг и контролировать работу перевозчиков, отслеживать транспортные средства, соблюдение расписания и возможные отклонения от графика, об открытой платежной системе. А также о внедрении интеллектуальных систем на общественном транспорте, с помощью которых осуществляются информирование пассажиров, диспетчеризация, видеонаблюдение для безопасности граждан.

Игорь Руденя продемонстрировал Михаилу Мишустину мобильное приложение «Волга», с помощью которого можно построить маршрут, узнать расписание, найти нужную остановку, увидеть местонахождение автобуса и ожидаемое время прибытия транспорта на остановку.

«На сегодняшний день это отличный пример того, что позволяет сделать цифровая система управления городским транспортом. Удобство, понятное расписание. Это и есть та самая экономика совместного потребления, когда точно распределяется ресурс, доступный для человека», – сказал Михаил Мишустин.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта с запуска новой модели в Твери и Калининском районе.

В рамках встречи были представлены результаты, которых удалось достичь благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Тверской агломерации. После запуска транспортной реформы полностью ликвидированы «серые» перевозки. Ежегодные платежи по налогам и сборам увеличились в семь раз. На сегодняшний день 8 из 10 пассажиров оплачивают проезд в общественном транспорте безналичным способом, а точность выполнения расписания составляет 98%.

Кроме того, количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 67%, на 74% снизился травматизм среди пассажиров. Более 80% жителей региона позитивно оценивают изменения в транспортной сфере.

Председателю Правительства РФ также рассказали о следующем этапе развития транспортной системы – возобновлении трамвайного движения в Твери.

«Трамвай был одним из первых транспортных средств, запущенным в городе. Поэтому все очень ждут его восстановления. Планируем внедрять современные технологии – мягкую подвеску, новые рельсы. И что еще важно – это скорость движения. Транспорт должен двигаться по выделенной полосе. Можно сказать, что это аналог лёгкого наземного метро», – отметил Игорь Руденя.

Сейчас Министерство транспорта Тверской области активно работает над тем, чтобы в первую очередь восстановить работу двух наиболее значимых и востребованных трамвайных маршрутов – №5 и №11.

Пресс-служба Правительства Тверской области