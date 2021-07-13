Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил разработки и производственный потенциал Промтехнопарка КСК в Твери

13 июля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Губернатор Игорь Руденя осмотрели площадки Промтехнопарка КСК в Твери, который станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. В осмотре Промтехнопарка приняли участие Министр транспорта РФ Виталий Савельев, советник Президента РФ Владимир Васильев, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Сегодня КСК успешно участвует в программе импортозамещения, на площадке Промтехнопарка сконцентрированы ключевые мощности.

Михаилу Мишустину представили актуальные технологии и разработки. Сегодня на КСК выпускают электрооборудование для нового электропоезда «Иволга-3.0», перспективные современные тяговые преобразователи для электровозов нового поколения, трубчато-ламельные теплообменники, производство которых было запущено дивизионом «Климатическое оборудование» КСК в 2021 году, и многое другое.

Премьер-министру презентовали проекты Ctrl2GO (КонтролТуГоу) – решения по разработке и внедрению цифровых продуктов в промышленности. В том числе это сервисы для оценки состояния локомотива и другого оборудования, предсказания рисков выхода из строя, управления производственными процессами, повышения эффективности труда. Одно из направлений – карбоновые проекты, в рамках которого ведется измерение углеродного баланса.

«Вы делаете очень важное дело, – отметил Михаил Мишустин. – Ваша система позволяет очень эффективно планировать и управлять процессами собственного производства. Углеродное исследование – тоже очень важное направление. Одна из целей национального развития, которые обозначил Президент Владимир Путин – необходимость заниматься экосистемами, снижать углеродный след».

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал – продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы.

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», – считает Игорь Руденя.

Как отметил генеральный директор КСК Тарас Спивак, локализация комплектной базы позволяет не зависеть от иностранных поставщиков. Дальнейшее развитие проектов в сфере глубокой локализации производства комплектующих, с учетом мер государственной поддержки, позволит существенно обновить подвижной состав железнодорожного и рельсового транспорта, создаст благоприятные условия для освоения новых рынков и направлений.

Михаил Мишустин по итогам посещения Промтехнопарка КСК подчеркнул необходимость дальнейшей комплексной поддержки машиностроения с учетом потребностей конкретных производителей.

Проект Промтехнопарк КСК стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Предприятия Промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.

В течение 2021 года Промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований.

В настоящее время действуют восемь современных производств с общей численностью персонала более тысячи человек

Ранее в Твери Михаил Мишустин и Игорь Руденя посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с работой Центра управления производством, вагоносборочного цеха.

Пресс-служба Правительства Тверской области