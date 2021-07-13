На Тверском вагонзаводе Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и Губернатору Игорю Рудене представили новейшие разработки

13 июля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Тверской вагоностроительный завод, где ознакомились с работой предприятия – Центром управления производством, вагоносборочным цехом.

В мероприятии приняли участие советник Президента РФ Владимир Васильев, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Михаилу Мишустину и Игорю Рудене были представлены современные разработки ТВЗ. В том числе, электропоезд новой модификации «Иволга 3.0», который в настоящее время проходит испытания. Это уникальный городской поезд, который может быстро разгоняться до 160 км/ч и быстро останавливаться, в нём созданы новые интерьерные решение и дополнительное количество сидячих мест для пассажиров. Также продемонстрированы новые одно и двухэтажные вагоны, вагоны для Египетских железных дорог, образцы перспективных разработок, вагоны метро и другая продукция предприятия.

«Предприятие показывает высокий уровень эффективности. Радует, что сегодня на большинстве вагонов от 75 до 95 процентов используются отечественные комплектующие и материалы. Самое главное – программный элемент и тяга – всё это тоже произведено в России. Мы сегодня активно поддерживаем производства, в том числе экспорт. Очень важно, что у завода есть много заказчиков из других стран», – отметил Михаил Мишустин.

Как было отмечено в ходе визита, ежегодно ТВЗ выпускает новую линейку продукции, при производстве вагонов внедряются современные цифровые технологии. Михаил Мишустин подчеркнул: необходимо делать акцент также на отечественных цифровых разработках, в том числе в части использования микроэлектроники.

Михаил Мишустин и Игорь Руденя пообщались с сотрудниками предприятия, ответили на интересующие вопросы.

ТВЗ (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») – единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч.

Высокая квалификация тверских вагоностроителей и техническая оснащенность производства, позволяют предприятию выполнять любые заказы по созданию новых образцов подвижного состава для железных дорог и выходить с ними на российский и зарубежный рынки.

В 2019 году ТВЗ получил три сертификата соответствия на новую продукцию – сцеп не купейных вагонов модели 61-4516, сцеп купейных вагонов модели 61-4517, электропоезд постоянного тока «Иволга». Это позволило предприятию начать серийное производство принципиально нового пассажирского подвижного состава.

Производство вагонов нового модельного ряда осуществляется в рамках долгосрочного контракта, заключенного между Федеральной пассажирской компаний и ТВЗ в феврале 2019 года на период до 2025 года.

В 2021 году предприятие выполнило контракт с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» на поставку 27 пассажирских вагонов локомотивной тяги.

В рамках контракта на поставку 1300 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог, подписанного в 2018 году, Тверской вагонзавод выполнил план поставок на 2020 год – все 226 вагонов доставлены в Египет и переданы заказчику. Срок их эксплуатации – 40 лет.

Также АО «Трансмашхолдинг» запустил подготовку сборочной линии на базе своего вагоностроительного завода в венгерском городе Дунакеси. Предприятие примет участие в реализации контракта в рамках кооперации с Тверским вагоностроительным заводом.

Пресс-служба Правительства Тверской области