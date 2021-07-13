В Тверской области назвали победителей конкурса «Откровенно о семейном счастье»

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В Тверской области завершился конкурс «Откровенно о семейном счастье», который был объявлен в Верхневолжье в преддверии Дня семьи, любви и верности. Всего в конкурсе приняли участие 53 семьи из разных муниципальных образований области. В финал вышли 10 семей, из которых тройку победителей выбирали путем «народного голосования».
«Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются уважение к труду, любовь к Родине, ответственность за ее судьбу. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа уверенного будущего России», – отметил Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям Верхневолжья в День семьи, любви и верности.
Конкурс «Откровенно о семейном счастье» призван пропагандировать традиционные семейные ценности. Впервые он прошел в регионе в 2020 году.
В этом году победителем стала семья Швецовых из поселка Сандово, за которую отдали голоса 1048 человек. Второе место – у семьи Бельских из города Кимры – они набрали 899 голосов. Третье – у семьи Ежовых из Бежецка, за них проголосовало 849 человек.
С работами всех финалистов конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/topic-196734317_47859055. Здесь представлены рассказы семей Верхневолжья о своих родных и близких, секретах семейного счастья и другие истории.
Сегодня в Верхневолжье возрождаются традиции большой и дружной семьи, особое внимание уделяется поддержке материнства и детства.
Для семей с детьми в Тверской области предусмотрено около 50 различных мер поддержки. В том числе это около 40 видов социальных выплат, 30 из которых установлены на региональном уровне.
По инициативе Губернатора Игоря Рудени пакет мер постоянно расширяется. Приоритет – многодетные семьи. В 2020 году введены сертификаты на приобретение автотранспорта для семей с пятью и более детьми. В Тверской области автомобили вручают также победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в регионе в 2020 году.
Многодетным родителям Верхневолжья, воспитывающим школьников младших классов, предоставляют бесплатно форму для учебы, семьи освободили от уплаты транспортного налога. Вклад родителей в воспитание детей отмечают почетными знаками «Слава матери» и «Слава Отца».
Пресс-служба Правительства Тверской области