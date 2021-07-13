Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет рабочую встречу с Губернатором Игорем Руденей

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13 июля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тверскую область. Вместе с Губернатором Игорем Руденей он посетит Тверской вагоностроительный завод и промышленный технопарк «КСК».
В мероприятиях рабочей поездки примут участие Министр транспорта РФ Виталий Савельев и Министр финансов РФ Антон Силуанов.
Программой визита предусмотрена двусторонняя встреча Председателя Правительства РФ с Губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Напомним, что это уже второй визит Премьер-министра в тверской регион.
Пресс-служба Правительства Тверской области