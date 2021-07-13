Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведет рабочую встречу с Губернатором Игорем Руденей

posted by Максим Малахов on вт, 07/13/2021 - 10:03

13 июля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тверскую область. Вместе с Губернатором Игорем Руденей он посетит Тверской вагоностроительный завод и промышленный технопарк «КСК».

В мероприятиях рабочей поездки примут участие Министр транспорта РФ Виталий Савельев и Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Программой визита предусмотрена двусторонняя встреча Председателя Правительства РФ с Губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Напомним, что это уже второй визит Премьер-министра в тверской регион.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области