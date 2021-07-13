В Тверской области стартует военно-спортивная игра «Орлёнок»

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C 13 по 16 июля на площадке городского молодежного центра «Звездный» в Удомле пройдет областная военно-патриотическая игра «Орленок». Ее участники – учащиеся образовательных учреждений, юнармейцы, кадеты, представители общественных объединений военно-патриотической направленности и спортивных организаций Верхневолжья.
Патриотическое воспитание юного поколения – одно из направлений молодёжной политики Тверской области.
«Наша общая задача – воспитать не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В ходе военно-спортивной игры «Орленок» пройдут конкурсы и соревнования по военно-прикладным видам спорта. Участники будут состязаться в строевой и силовой подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, пневматлоне, продемонстрируют приёмы рукопашного боя, а также знания истории России и строевого устава. Кроме того, запланированы творческие конкурсы.
Финалом соревнований станет комплексное состязание «Тропа разведчика» – марш-бросок по пересечённой местности с обязательным выполнением дополнительных заданий на контрольных пунктах.
Пресс-служба Правительства Тверской области