Для офиса врача общей практики в Торжокском районе приобретут санитарный автомобиль

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Для офиса врача общей практики, который расположен в деревне Осташково Торжокского района, будет закуплен санитарный автомобиль. Средства на его приобретение выделены 12 июля на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.
Обращение о необходимости приобретения для ВОПа нового санитарного автомобиля, взамен вышедшего из строя, поступило от местных жителей. Оно было рассмотрено на совещании с членами Правительства Тверской области, которое 12 июля провёл Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: вопрос с приобретением транспортного средства должен быть решён в кратчайшие сроки.
Как было отмечено в обращении, фельдшер и медицинская сестра, которые работают в ВОПе, в любое время готовы прийти на помощь жителям. Без автомобиля добраться до отдалённых деревень сложно. Всего за офисом в Осташково закреплено 42 населённых пунктах, где проживает в общей сложности 1034 человека. До районного центра – 32 км.
Пресс-служба Правительства Тверской области