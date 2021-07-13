Для офиса врача общей практики в Торжокском районе приобретут санитарный автомобиль

posted by Максим Малахов on вт, 07/13/2021 - 08:32

 

 

Для офиса врача общей практики, который расположен в деревне Осташково Торжокского района, будет закуплен санитарный автомобиль. Средства на его приобретение  выделены 12 июля на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

Обращение о необходимости приобретения для ВОПа нового  санитарного автомобиля, взамен вышедшего из строя, поступило от местных жителей. Оно было рассмотрено на совещании с членами Правительства Тверской области, которое 12 июля провёл Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: вопрос с приобретением транспортного средства должен быть решён в кратчайшие сроки.

Как было отмечено в обращении, фельдшер и медицинская сестра, которые работают в ВОПе, в любое время готовы прийти на помощь жителям. Без автомобиля добраться до отдалённых деревень сложно. Всего за офисом в Осташково закреплено 42 населённых пунктах,  где проживает в общей сложности 1034 человека.  До районного центра – 32 км.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области