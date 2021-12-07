Центр «Мой бизнес» провел образовательный курс для самозанятых жителей Тверской области

В тверском центре «Мой бизнес» завершилась образовательная программа, которая помогла самозанятым найти свою нишу и подготовить бизнес-проекты.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса является одним из преимуществ введения в регионе налога на профессиональный доход. Кроме того, переход на этот налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи.

Одно из направлений поддержки – консультативная помощь и специальные образовательные курсы для этой категории граждан. В течение четырёх недель самозанятые и те, кто планирует открыть своё дело, на площадке центра «Мой бизнес» изучали маркетинг, финансовое планирование, анализ рынка и конкурентов. Опытные предприниматели поделились с ними своим опытом и знаниями. По итогам программы участники защитили свои проекты.

18-летний Даниил Удалов занимается производством скейт-досок и пришёл на курсы для того, чтобы далее развивать свой бизнес. В процессе обучения он поставил уже более амбициозную цель.

«Хочу доказать, что экстремальный спорт может быть безопасным. Для этого планирую открыть в городе крытый скейт-парк. Я давно об этом думал, а здесь нашёл инструменты, которые помогут заняться воплощением мечты», – рассказал начинающий предприниматель.

Напомним, регистрация в качестве самозанятого позволяет работать с юридическими лицами по договорам. Налоговые ставки составляют 4% для сделок с физическими лицами и 6% – с юридическими.

Для самозанятых доступны различные меры государственной поддержки. Помимо бесплатных образовательных программ центр «Мой бизнес» предоставляет займы на льготных условиях, софинансирование рекламной кампании, бесплатные юридические консультации. Всю информацию можно получить на сайте Мойбизнес69.рф или по телефону 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области