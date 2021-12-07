Около 155 тысяч пассажиров перевезено новыми автобусами общественного транспорта в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях

В Тверской области с момента запуска второго этапа новой модели общественного транспорта автобусы перевезли порядка 155 тысяч пассажиров в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

5 июля в Ржеве Губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой нового общественного транспорта. Глава региона посетил АТП, из которого автобусы выходят на улицы города и района.

«Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться, – подчеркнул Игорь Руденя по итогам посещения парка. – На общественном транспорте теперь действуют все льготы, в том числе для старшего поколения. Мы максимально сохранили маршрутную сеть, которая действовала в муниципалитете. При этом с учетом пожеланий людей добавили два новых маршрута. При необходимости готовы вносить коррективы».

В Верхневолжье первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. Регион в числе первых субъектов России в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина начал модернизацию системы общественного транспорта.

Во второй этап транспортной реформы вошли Кимрская, Ржевская, Зубцовская и Старицкая агломерации. Всего здесь создано 110 маршрутов. В Ржеве – 41 маршрут (21 городской и 20 пригородных); в Старице – 28 пригородных маршрутов; в Кимрах – 27 маршрутов (13 городских и 14 пригородных); в Зубцове – 14 маршрутов (1 городской и 13 пригородных).

Автобусы приспособлены для маломобильных граждан и оснащен валидаторами, что позволяет оплачивать проезд безналичным способом. В автобусах есть системы навигации, климат-контроля, тахографы, датчики задымления, видеорегистраторы, информационные табло.

Оплатить проезд в муниципалитетах можно за наличный расчет либо транспортной картой «Волга», банковской картой, через QR-код и мобильное приложение «Волга». Кроме того, действуют социальная карта жителя Тверской области и школьная карта.

Во всех агломерациях действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля, удобное абонементное меню и проездные. Абонементы позволят пассажирам экономить на поездках до 30% затрат на общественный транспорт.

С расписанием и маршрутами автобусов «Транспорта Верхневолжья» в районах можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта Тверской области по ссылке: https://www.mintrans.tver.ru/transportnaya-otrasl/raspisanie-dvizheniya-transporta/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y

По любым возникающим вопросам о работе новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Пресс-служба Правительства Тверской области