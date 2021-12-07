В Тверской области пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут работать в усиленном режиме

Губернатор Игорь Руденя поручил усилить работу пунктов вакцинации Тверской области в связи с большим количеством желающих сделать прививку от COVID-19. Решение озвучено 12 июля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством главы региона.

Игорь Руденя отметил – по просьбам жителей региона пункты вакцинации должны работать более продолжительное время, до 21:00, по пятницам и понедельникам. Статистика показывает, что именно в эти дни наблюдается наибольшее число желающих сделать прививку. Поручение обеспечить усиленную работу пунктов по понедельникам и пятницам дано Министерству здравоохранения Тверской области.

В Верхневолжье продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 237 612 жителей Верхневолжья.

Напомним, 9 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал тверской регион в числе лидеров по вакцинации.

По поручению Губернатора Минздрав Тверской области ведется постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах. Своевременно направляются заявки в Минздрав России на поставку новых партий.

На прошлой неделе в регион поступила крупная партия вакцины – 35 700 доз, 11 июля – еще почти 800 доз. В течение ближайших пяти дней планируется поставка еще 9 150 доз вакцины.

Сейчас в Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Кроме того, вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляют выездные бригады. Для проведения вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.

В случае проявления признаков вирусного заболевания жителям Верхневолжья следует обращаться в центры амбулаторной помощи (ЦАП), которые развернуты в Тверской области на базе учреждений здравоохранения. ЦАПы открыты в регионе по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Всего в Верхневолжье действует 12 таких центров. Они работают ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру Центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области