Более 15 тысяч человек посетили музей «Ставка Сталина» в Тверской области с начала 2021 года

Почти 15,5 тысячи человек посетили в первом полугодии 2021 года Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» в Тверской области. В филиал с экскурсиями регулярно приезжают школьники из Тверской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году в филиале стартовал новый выставочный проект «Герои Ржева», в рамках которого в деревню Хорошево Ржевского района привозят раритеты из фондов Музея Победы, рассказывающие об участниках боевых действий в районе Ржевско-Вяземского выступа в ходе Великой Отечественной войны, героях сопротивления, партизанах и уроженцах края. Всего же в филиале за полгода были проведены четыре выставки.

Музей «Ставка Сталина» стал филиалом Музея Победы в 2017 году. В этом небольшом деревянном доме подо Ржевом Верховный главнокомандующий провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. В музее быт военного времени сочетается с современными технологиями – на мониторах демонстрируется фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

Каждый год количество гостей музея «Ставка Сталина» неизменно увеличивается. В 2018 году там побывали 1,3 тысячи человек, в 2019 — 6,2 тысячи человек, в 2020 году - 17,7 тысячи человек.

Филиалом Музея Победы в Тверской области стал Ржевский мемориал Советскому солдату, который был открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

За прошедшее время Ржевский мемориал стал центром притяжения жителей России и других государств. Здесь уже побывали около 2 миллионов человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области