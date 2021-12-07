12 июля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Одной из тем стала пожароопасная обстановка, вызванная погодными условиями. Глава региона подчеркнул: ситуация должна находиться на круглосуточном контроле всех ответственных ведомств.

До 1 сентября 2021 года на территории Тверской области действует особый противопожарный режим.

Для обеспечения пожарной безопасности в тверском регионе введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах. Контроль введённых запретов осуществляется межведомственными группами. Особое внимание при действии режима уделяется мониторингу ситуации в лесах.

На совещании также были рассмотрены обращения граждан по вопросам содержания дорог, обеспечения выплат семьям с детьми, проведения вакцинации, капитального ремонта домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области