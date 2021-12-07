Игорь Руденя направил телеграмму председателю Тверского областного суда, удостоенному Президентом РФ высокой награды

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоен председатель Тверского областного суда Александр Карташов. Вклад Александра Карташова в развитие судебной системы отметил Губернатор Игорь Руденя.

«На государственном уровне получили заслуженное признание Ваши профессионализм, экспертный опыт в сфере защиты прав и интересов граждан, значимый вклад в укрепление законности и совершенствование системы правосудия в Тверской области и всей России», - подчеркнул Игорь Руденя.

Александр Карташов окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского. Трудовую деятельность в судебной системе начал в 1982 году.

Указом Президента РФ на должность председателя Тверского областного суда на шестилетний срок полномочий Александр Карташов был повторно назначен в ноябре 2015 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области