Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с заявлением об отсутствии необходимости «закрывать» экономику Тверской области





Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с заявлением об отсутствии у региональной власти планов по введению жестких ограничений в экономике. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, в эфире телеканала «Россия 24» Тверь 8 июля губернатор Игорь Руденя сообщил, что в Тверской области не планируется ужесточать ограничительные меры для субъектов экономической деятельности.

«Уверен, что сегодня закрывать экономику нет необходимости. QR-коды вводить не планируем», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул: главная задача – сделать всё, чтобы региональная экономика – предприятия промышленности, строительного комплекса, торговли и общепита – продолжали стабильно работать, обеспечивая жителей Верхневолжья стабильным доходом.

«Хочу в целом отметить высокие темпы прививочной кампании и поблагодарить граждан за такое ответственное отношение. Будем дальше двигаться, чтобы все, кто хочет сделать прививку, получил такую возможность», – сказал Игорь Руденя.

По словам губернатора, сегодня нужно как можно быстрее максимальному числу жителей Тверской области пройти вакцинацию. Это позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение инфекции.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.