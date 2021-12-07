Тверская область присоединилась к социальной акции «Твой ход! Пешеход»

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В Тверской области стартовали мероприятия социальной акции «Твой ход! Пешеход», направленной на повышение безопасности на дорогах, профилактику детского травматизма.
«Необходимо активизировать работу по предупреждению детского травматизма. Тема особенно важна для нас: это вопрос сохранения жизни наших граждан», – считает Губернатор Игорь Руденя.
В регионе пройдет порядка 180 разнообразных мероприятий в рамках акции: семинары, интерактивные лекции, консультации. Их организуют в местах наибольшего сосредоточения людей – на остановках, вблизи пешеходных переходов, в парках, образовательных и оздоровительных организациях, торгово-развлекательных центрах, автошколах и АЗС.
Так, в школе №6 в Торжке состоялось «Роуд-шоу». В нем приняли участие около 90 детей. На месте работала команда педагогов и аниматоров на брендированном автомобиле, укомплектованным обучающим оборудованием.
В общей сложности ребята проходят три обучающих локации, в том числе посвященные безопасному управлению гироскутерами, самокатами и другими транспортными средствами.
Пресс-служба Правительства Тверской области