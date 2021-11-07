Юлия Саранова будет развивать волонтерскую деятельность в Удомле

Директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова приехала в Удомельский городской округ, чтобы открыть в Удомле филиал добровольческого центра. Напомним, что центр «МыВместе» сегодня создает в муниципалитетах Тверской области сеть центров волонтерской помощи, в соответствии со спецификой каждой территории.

«Мы уже давно работаем с удомельскими волонтерами, поэтому приехали сюда снова, чтобы помогать им открывать новые проекты, новые добровольческие активности», - говорит Юлия.

В Курово и Порожках Удомельского городского округа в этот день проходили дни деревни, там награждали лучших сельчан и отмечали их достижения. Курово и Порожки – старинные деревни, исторические, впервые они упоминались в летописях еще в середине XV века. В советские годы они были усадьбами крупных коллективных хозяйств, сегодня в Курово и Порожках действуют отделения связи, открыты фельдшерско-акушерские пункты, работают сельские клубы, в Курово не так давно открылась собственная пекарня. Одним словом, деревни живые, что не может не радовать.

Гостью здесь очень ждали. С Юлией Сарановой хотели посоветоваться о том, как лучше всего организовать волонтерскую помощь для сельчан старшего возраста, постоянно нуждающихся в поддержке. Дело нужное, серьезное, и кто может объяснить, с чего начать, если не человек, у которого за плечами десятки успешных волонтерских инициатив? А жительница деревни Мишино Марина Шакурова была рада встретиться с главным волонтером области и рассказать о проекте, который подготовили в Мишино, пригласить Юлю на праздник их деревни, который пройдёт 24 июля.

«У нас много молодежи, молодых семей, - говорит Марина Шакурова. – И мы хотели бы создать волонтерскую организацию, поэтому я приехала узнать у Юлии Сарановой, что нам делать и с чего начинать. Очень полезной оказалась наша встреча, Юлия Владимировна буквально по пунктам все рассказала. Теперь будем ждать ее в гости к мишинским волонтерам».

Дальше путь Юлии Сарановой лежал в Удомлю: здесь в ближайшее время начнет работать муниципальный волонтерский центр на базе Тверского добровольческого центра «МыВместе». С представителями волонтерских организаций Юлия Саранова встретилась в молодежном центре «Звездный». Говорили о специфике работы местных волонтеров. А она есть, ведь одно дело - проблемы города, и совсем другое - сельской местности. В деревнях живет много одиноких пожилых людей, которые нуждаются в бытовой помощи – покосить траву, сложить дрова в поленницу. А зимой помощники нужны, чтобы почистить дорожки от снега. Еще одно направление работы удомельских волонтеров – помощь многодетным семьям, которых в самой Удомле насчитывается несколько десятков.

«Мы можем наладить эффективное взаимодействие с удомельскими волонтерами, - считает Юлия Саранова. – Например, оказывать им помощь в правильном оформлении их инициатив для участия в федеральных конкурсах, которых сейчас проводится немало. Непременно нужно помочь, чтобы ребята чаще выезжали на молодежные форумы – на «Тавриду», на «Клязьму», форумный формат, когда приезжают волонтеры со всей страны, помогает быстрее получить необходимую поддержку».

А потом Юлия Саранова поехала в Удомельский детский дом, посмотреть, как там работают волонтерские программы. Директор дома Наталья Груздева пояснила: детский дом постоянно сотрудничает с волонтерскими организациями и благотворительными фондами из Москвы, Московской области. Благодаря этой помощи удалось открыть школу приемных родителей (с начала ее работы уже 137 жителей округа получили сертификаты об окончании такой школы), кабинет психологической помощи, а также постоянно поддерживать связь с выпускниками детского дома.

«Наши ребята уезжают учиться в Вышний Волочек, Тверь, Торжок, и несколько раз в год мы проводим встречи выпускников, когда ребята приезжают и рассказывают, чем они занимаются, как проходит их учеба, какие планы они строят на жизнь. – рассказывает Наталья Груздева. – Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в Удомле открылся центр добровольческих инициатив, который будет работать в постоянной связке с центром «МыВместе». У нас есть свои наработки, есть опыт волонтерской работы, мы помогаем пожилым людям, которые живут по соседству. Когда удомельские волонтеры станут частью такого большого движения, как «МыВместе», это, конечно, сделает нашу работу более эффективной, полезной для каждого, кто в ней нуждается. Поэтому могу сказать, что Юлия Саранова нашла в Удомле настоящих друзей».

В знак дружбы воспитанники детского дома тут же пригласили Юлию Саранову испечь вместе с ними пироги и пиццу. А завершилась встреча большим чаепитием.

Сама Юлия Саранова итоги поездки в Удомлю назвала очень перспективными: «Я рада, что в Удомле мы встретили старых и нашли новых друзей, обязательно будем помогать ребятам в их благородной повседневной деятельности».