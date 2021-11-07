В Тверской области подо Ржевом открылась «дальневосточная» смена военно-патриотического лагеря

В Тверской области в военно-патриотическом лагере, названном в честь легендарного якутского снайпера, Героя Советского союза Федора Охлопкова, состоялась церемония открытия специальной «дальневосточной» смены. 48 студентов из ведущих вузов Дальнего Востока две недели под руководством наставников будут проводить поисковые работы в местах Ржевской битвы. К участникам, организаторам и гостям «дальневосточной» смены военно-патриотического лагеря им. Ф.М. Охлопкова обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня память о героях Великой Отечественной войны тесно связывает Тверскую область и республику Саха (Якутия). В 2021 году проект «Вахта Памяти. Ржев – Дальний Восток» получил грант Президента Российской Федерации. Этот факт подтверждает огромное значение работы по сохранению исторической правды о великом подвиге советских воинов, отстоявших независимость Родины, подаривших свободу странам Европы», - отмечено в приветственном адресе от имени Игоря Рудени.

Кроме ребят с Дальнего Востока в лагере им. Ф.М. Охлопкова работают ещё более 200 человек, в том числе представители «Волонтерской роты Боевого Братства».

«Это продолжение того боя, в котором участвовали предки. Пока такая работа будет осуществляться, наша страна будет в безопасности. Родина-мать стоит на Мамаевом кургане, ее сын - на ржевской земле. Они выполнили свой долг перед родиной, сегодня наступил наш черед. И очень важно, что работа, которая проводится волонтерской ротой, поддерживается Правительством Тверской области и Полномочным представительством Президента РФ в ДФО», - сказал на церемонии открытия смены постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Андрей Федотов.

«Мы благодарны всем участникам смены, кто продолжает вахту памяти на тверской, ржевской земле. Независимо от того, сколько лет здесь происходят раскопки, каждый год мы поднимаем более тысячи останков советских воинов. И постоянно нам удается обнаружить останки бойцов с Дальнего Востока, в том числе Республики Саха (Якутия). Большая часть из них – дивизии, которые входили в состав 29-ой армии», - подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Тверской области – председатель регионального отделения РВИО в Тверской области Виктор Константинов.

Проект «дальневосточной» смены инициирован Фондом ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)» и является победителем конкурса Президентских грантов 2021 года.

Военно-патриотический лагерь имени Фёдора Матвеевича Охлопкова был открыт в августе 2020 года по инициативе руководства Республики Саха (Якутия) при поддержке Правительства Тверской области.

Легендарный «снайпер без промаха» был одним из 2 тысяч якутян, сражавшихся с врагом на Ржевской земле. В память о них по инициативе республики в 1994 году в деревне Филькино Ржевского района был построен мемориал всероссийского значения, в 2005 году рядом с мемориалом был возведен храм-часовня святого Николая Чудотворца. Благодаря работе волонтёров и многолетнему сотрудничеству между Якутией и Тверской областью, за последние годы удалось восстановить имена более 500 якутян, погибших на ржевской земле во время войны. Сейчас на плитах мемориала высечено уже 1182 имени красноармейцев – уроженцев Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба Правительства Тверской области