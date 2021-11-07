Тверская область развивает межрегиональное сотрудничество с малыми городами на Волге

Делегация Тверской области посетила Углич и Рыбинск Ярославской области. Межрегиональная встреча состоялась с целью обмена опытом по развитию туристской инфраструктуры. В состав нашего представительства вошли главы муниципалитетов и специалисты регионального Министерства туризма.

Одной из тем стало развитие общих туристических маршрутов.

Тверская область уже успешно реализует знаковый межрегиональный проект «Государева дорога». 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2021 Губернатор Игорь Руденя подписал соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо». В Золотое кольцо России входят восемь городов страны из Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо включены города Тверской, Калужской, Рязанской и Тульской областей.

В Рыбинске делегация Верхневолжья посетила объекты культуры, туризма и размещения. На круглом столе главы муниципалитетов Тверской области обсудили с коллегами из ярославского региона привлечение инвестиций, практику предоставления субсидий на восстановление фасадов, опыт оформления вывесок на туристических улицах в едином стиле и другие вопросы.

«У нас есть свой исторический центр, и мы планируем оформить его в едином стиле. Также хотим переформатировать основные события, привлечь инвесторов для создания новых объектов показа», – отметила глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина по итогам поездки.

Предприниматели Тверской области сферы туризма могут получить ряд преференций: субсидии до 1 миллиона рублей на открытие новых объектов показа и создание туристической инфраструктуры, субсидии на приобретение туристических автобусов. Инициативы муниципалитетов на создание проектов в сфере туризма также поддерживают субсидиями субсидией в размере до 2,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области