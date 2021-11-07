Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42443 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 89 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 236133 человека, за последние сутки – 2460 человек.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 48 396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1246 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 16198

Конаковский район 3668

Ржев 2532

Вышневолоцкий городской округ 2419

Калининский район 2042

Кимры 1823

Торжок 1810

Кашинский городской округ 1135

Бологовский район 1123

Бежецкий район 1062

Калязинский район 1044

Старицкий район 1022

Осташковский городской округ 1002

Нелидовский городской округ 947

Лихославльский район 909

Торопецкий район 783

Максатихинский район 702

Весьегонский муниципальный округ 671

Западнодвинский муниципальный округ 661

Торжокский район 569

Андреапольский муниципальный округ 551

Оленинский муниципальный округ 510

Кувшиновский район 469

Рамешковский район 461

Зубцовский район 450

Спировский район 392

Ржевский район 376

Кимрский район 345

Сонковский район 341

ЗАТО Озёрный 339

Селижаровский муниципальный округ 329

Фировский район 249

Краснохолмский муниципальный округ 249

Бельский район 239

Кесовогорский район 231

Лесной муниципальный округ 173

Пеновский муниципальный округ 160

Молоковский район 154

Жарковский район 124

Сандовский муниципальный округ 102

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области