Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42443 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 89 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 236133 человека, за последние сутки – 2460 человек.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 48 396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1246 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 16198
Конаковский район 3668
Ржев 2532
Вышневолоцкий городской округ 2419
Калининский район 2042
Кимры 1823
Торжок 1810
Кашинский городской округ 1135
Бологовский район 1123
Бежецкий район 1062
Калязинский район 1044
Старицкий район 1022
Осташковский городской округ 1002
Нелидовский городской округ 947
Лихославльский район 909
Торопецкий район 783
Максатихинский район 702
Весьегонский муниципальный округ 671
Западнодвинский муниципальный округ 661
Торжокский район 569
Андреапольский муниципальный округ 551
Оленинский муниципальный округ 510
Кувшиновский район 469
Рамешковский район 461
Зубцовский район 450
Спировский район 392
Ржевский район 376
Кимрский район 345
Сонковский район 341
ЗАТО Озёрный 339
Селижаровский муниципальный округ 329
Фировский район 249
Краснохолмский муниципальный округ 249
Бельский район 239
Кесовогорский район 231
Лесной муниципальный округ 173
Пеновский муниципальный округ 160
Молоковский район 154
Жарковский район 124
Сандовский муниципальный округ 102
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области