Более 236 тысяч жителей Тверской области сделали прививку от коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 236133 жителя Верхневолжья. За вчерашний день, 10 июля, от коронавируса вакцинировались 2460 человек.

По словам Губернатора Игоря Рудени, Тверская область взяла хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.

9 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал лидеров по вакцинации. Самый большой прирост по числу привившихся отмечен в Тверской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.

По поручению главы региона Министерством здравоохранения Тверской области ведется постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах. Своевременно направляются заявки в Минздрав России на поставку новых партий.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке, где прививку можно сделать по понедельникам и вторникам с 12:00 до 14:00.

Кроме того, вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, осуществляет 91 выездная бригада. Для проведения вакцинации коллективов на рабочих местах и вызова мобильной бригады работодателям необходимо подать заявку в поликлинику по месту расположения предприятия.

Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Особенно важно беречь себя тем, кто привился первым компонентом: в этот период идет формирования иммунного ответа на вакцину. Следует соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.



Пресс-служба Правительства Тверской области