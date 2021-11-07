В Бельском краеведческом музее Тверской области работает уникальная выставка моделей героических кораблей русского флота

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В Бельском краеведческом музее, одном из старейших музеев Тверской области, продолжает работу уникальная выставка моделей героических кораблей русского флота - участников русско-японской войны 1904-1905 годов.
Главные экспонаты выставки – макеты крейсеров, броненосцев, миноносцев, подводной лодки, а также миниатюрная скульптура военных моряков в форменной одежде конца XIX – начала XX вв.
В экспозицию вошли модели кораблей, участвующих в Цусимском сражении – «Варяг» и «Кореец», «Адмирал Ушаков» и «Владимир Мономах», а также знаменитая «Аврора», подводная лодка «Дельфин», на которой проходили обучение первые подводники русского флота. Кроме того, на выставке представлены морские приборы, форма моряков, награды времен русско-японской кампании и раритетные фотографии.
Модели кораблей и скульптура моряков выполнены капитаном 2 ранга в запасе Виктором Михайловичем Николаевым в 1990-е – 2003 годы и являются экспонатами Тверского краеведческого музея.
Выставка будет работать до 20 августа 2021 года.
Пресс-служба Правительства Тверской области