В Бельском краеведческом музее Тверской области работает уникальная выставка моделей героических кораблей русского флота

В Бельском краеведческом музее, одном из старейших музеев Тверской области, продолжает работу уникальная выставка моделей героических кораблей русского флота - участников русско-японской войны 1904-1905 годов.

Главные экспонаты выставки – макеты крейсеров, броненосцев, миноносцев, подводной лодки, а также миниатюрная скульптура военных моряков в форменной одежде конца XIX – начала XX вв.

В экспозицию вошли модели кораблей, участвующих в Цусимском сражении – «Варяг» и «Кореец», «Адмирал Ушаков» и «Владимир Мономах», а также знаменитая «Аврора», подводная лодка «Дельфин», на которой проходили обучение первые подводники русского флота. Кроме того, на выставке представлены морские приборы, форма моряков, награды времен русско-японской кампании и раритетные фотографии.

Модели кораблей и скульптура моряков выполнены капитаном 2 ранга в запасе Виктором Михайловичем Николаевым в 1990-е – 2003 годы и являются экспонатами Тверского краеведческого музея.

Выставка будет работать до 20 августа 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области