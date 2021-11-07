Около 20 кемпингов и глэмпингов предлагают жителям и гостям Тверской области комфортный отдых на природе

В Тверской области активно развивается туристская инфраструктура. Одним из востребованных в летний период является отдых в кемпингах и глэмпингах. Сейчас в регионе насчитывается порядка 20 таких объектов. Так, современный глэмпинг-комплекс развивается в Торопецком районе на берегу озера Кудинское.

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Туриндустрия – это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одна из задач в турсекторе – создание современной инфраструктуры.

В глэмпинге под Торопцем жителям и гостям Верхневолжья предоставлены самые комфортные условия для отдыха. Перед открытием комплекса его организаторы провели уборку территории и пляжей. Затем установили сафари-тенты, представляющие собой настоящие гостиничные номера – с освещением, двуспальными кроватями, кухонными уголками. На территории есть бани, душевые и санитарные комнаты. Кроме того, здесь можно взять напрокат лодку, квадроцикл, катер, байдарку и спортинвентарь.

В планах – дальнейшее развитие глэмпинга. На данный момент сафари-тентов пять, каждый рассчитан на четырех человек, а в их обслуживании занято порядка 10 человек – все они местные жители. В будущем предполагается создание анимационной зоны, возведение A-frame строений – А-образных каркасных домов-шалашей для постоянного проживания, строительство которых уже начато. Это позволит обеспечить не только сезонный, но и круглогодичный отдых гостей. Предусмотрено и создание экофермы.

Четыре глэмпинга Тверской области уже получили государственную поддержку в рамках федерального конкурса на развитие своих объектов. Это глэмпинги в Осташковском городском округе, Зубцовском и Пеновском районах. Им предоставлено финансирование на закупку хаусботов, реализацию туристических программ, развитие турсервисов и других направлений.

Поддержку этому перспективному виду деятельности оказывает региональное Правительство. Так, в июне 2021 года на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям одобрена реализация в Калязинском районе проекта по созданию палаточного кемпинга и туристических троп для прогулок. Проект будет реализован на особо охраняемой природной территории «Острова Спировские».

Пресс-служба Правительства Тверской области