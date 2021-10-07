Игорь Руденя: оленинская земля - территория с историей, богатым культурным и духовным наследием, щедрой природой

10 июля - День Оленинского муниципального округа. К руководству и жителям территории обратился Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: оленинская земля – это территория с яркой историей, богатым культурным и духовным наследием, щедрой природой. Как отметил Губернатор, жители муниципального округа внесли вклад в развитие страны, вписали славные страницы в героическую летопись России.

«Сегодня вы свято храните память о людях, совершивших беспримерный подвиг во имя Отчизны, передаете молодому поколению патриотические традиции. Уверен, что талант, трудолюбие и искренняя любовь к оленинской земле помогут вам эффективно решать стоящие перед муниципалитетом и нашим регионом задачи, добиваться позитивных изменений в развитии экономики, создании новых рабочих мест, дорожном строительстве, социальной и коммунальной сферах», – отметил Игорь Руденя.

В годы Великой Отечественной войны оленинцы мужественно и стойко защищали Родину. 17 месяцев, с октября 1941 года по 4 марта 1943 года, территория была оккупирована немецко-фашистскими войсками. Через муниципалитет проходила оборонительная линия Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа. Около 6 тысяч оленинцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 13 жителей были удостоены звания Героя Советского Союза.

«Мы должны сказать спасибо ветеранам, - тем, кто поднял поселок из руин. Сказать спасибо всем тем, кто сегодня честно трудится на своем рабочем месте, сохраняет верность родной земле, кто приехал в Оленино и остался здесь жить», - отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Труд оленинцев, работу на благо родного края отметил и депутат Государственной Думы Сергей Веремеенко. По его словам, за последние пять лет территория значительно преобразилась.

Сегодня Оленинский муниципальный округ является активным участником различных областных программ – в округе проводится ремонт дорог, модернизируется система ЖКХ, ремонтируются школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области