В Лесном муниципальном округе Тверской области вспоминают земляка - героя Чесменского сражения

10 июля - День Лесного муниципального округа. В этот день традиционно в муниципалитете вспоминают земляка Дмитрия Ильина - героя Чесменского сражения, 251-летие которого отмечалось в России 7 июля. К руководству и жителям края по случаю праздничных дат обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Вы по праву гордитесь богатой историей родного края, его красивой и щедрой природой и, конечно, людьми, прославившими наше Отечество. В их числе лейтенант Дмитрий Сергеевич Ильин, чей героизм позволил нашему флоту одержать выдающуюся победу в Чесменской битве, ставшую олицетворением доблести русских моряков. На протяжении всей истории жители муниципального образования проявляли патриотизм, ответственность и чувство долга не только на полях сражений, но и на трудовом фронте. Сегодня любовь к родному краю и верность традициям помогают вам в работе по развитию территории», - отметил Игорь Руденя.

Дмитрий Ильин - уроженец Весьегонского уезда Тверской губернии (ныне Лесной район Тверской области).

Решающую роль в Чесменском сражении сыграл удар брандера под его командованием. Корабль Ильина смог под огнём противника подойти к флагману турецкого флота и поджечь его. Взрывы и пожары охватили весь турецкий флот, который был полностью уничтожен. Чесменское сражение, которое позволило победоносно завершить русско-турецкую войну, стало символом могущества России.

Имя Дмитрия Ильина увековечено в Георгиевском зале Московского Кремля. По указу Екатерины Великой Дмитрий Сергеевич Ильин был награжден орденом святого Георгия 4 степени. В 2000 году именем Дмитрия Ильина назван корабль Черноморского флота, а в 2005 году – одна из улиц Твери.

Более 120 лет назад в селе Застижье Лесного муниципального округа был установлен памятник лейтенанту Ильину. В прошлом году к 250-летию сражения были обновлены подходы к памятнику, благоустроена прилегающая территория. Местные жители приняли участие в субботниках.

«Убежден, что не прервется связь поколений пока взрослые и дети знают о подвигах земляков, вместе заботятся о сохранении памяти. Лесной край богат тружениками, истинными патриотами малой родины. Радует, что с каждым годом преображается жизнь в округе благодаря участию во многих программах по реализации национальных проектов», - отметил Александр Кушнарев, депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области