Губернатор Игорь Руденя выразил слова признательности ветерану Великой Отечественной войны Марии Карповне Кузьминой

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10 июля исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Марии Карповне Кузьминой. В День рождения Губернатор Игорь Руденя выразил труженице тыла слова признательности за труд в годы Великой Отечественной войны.
«Доблестный труд вашего поколения в годы Великой Отечественной войны, искренняя преданность Родине, которую вы пронесли через всю жизнь – это опора и гордость нашей страны. Благодарю Вас за Ваш подвиг, за мирное небо над Россией», - отметил Игорь Руденя.
Мария Карповна Кузьмина родилась в Смоленской области. Сегодня проживет в Городе воинской славы Ржеве. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Пресс-служба Правительства Тверской области