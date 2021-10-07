Губернатор Игорь Руденя выразил слова признательности ветерану Великой Отечественной войны Марии Карповне Кузьминой

10 июля исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны Марии Карповне Кузьминой. В День рождения Губернатор Игорь Руденя выразил труженице тыла слова признательности за труд в годы Великой Отечественной войны.

«Доблестный труд вашего поколения в годы Великой Отечественной войны, искренняя преданность Родине, которую вы пронесли через всю жизнь – это опора и гордость нашей страны. Благодарю Вас за Ваш подвиг, за мирное небо над Россией», - отметил Игорь Руденя.

Мария Карповна Кузьмина родилась в Смоленской области. Сегодня проживет в Городе воинской славы Ржеве. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пресс-служба Правительства Тверской области