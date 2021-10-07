Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 42354 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 134 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 233700 человек, за последние сутки – 7141 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 812676, в том числе за последние сутки их проведено 3462.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 48140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1238 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 16098

Конаковский район 3649

Ржев 2527

Вышневолоцкий городской округ 2416

Калининский район 2014

Кимры 1818

Торжок 1806

Кашинский городской округ 1123

Бологовский район 1121

Бежецкий район 1059

Калязинский район 1044

Старицкий район 1011

Осташковский городской округ 999

Нелидовский городской округ 943

Лихославльский район 904

Торопецкий район 783

Максатихинский район 695

Весьегонский муниципальный округ 671

Западнодвинский муниципальный округ 649

Торжокский район 568

Андреапольский муниципальный округ 551

Оленинский муниципальный округ 506

Кувшиновский район 465

Рамешковский район 460

Зубцовский район 450

Спировский район 391

Ржевский район 375

Кимрский район 340

Сонковский район 339

ЗАТО Озёрный 339

Селижаровский муниципальный округ 325

Фировский район 248

Краснохолмский муниципальный округ 248

Бельский район 237

Кесовогорский район 228

Лесной муниципальный округ 173

Пеновский муниципальный округ 159

Молоковский район 152

Жарковский район 124

Сандовский муниципальный округ 102

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области