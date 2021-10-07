Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 июля 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 254 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 42354 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 134 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 233700 человек, за последние сутки – 7141 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 812676, в том числе за последние сутки их проведено 3462.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 48140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1238 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 16098
Конаковский район 3649
Ржев 2527
Вышневолоцкий городской округ 2416
Калининский район 2014
Кимры 1818
Торжок 1806
Кашинский городской округ 1123
Бологовский район 1121
Бежецкий район 1059
Калязинский район 1044
Старицкий район 1011
Осташковский городской округ 999
Нелидовский городской округ 943
Лихославльский район 904
Торопецкий район 783
Максатихинский район 695
Весьегонский муниципальный округ 671
Западнодвинский муниципальный округ 649
Торжокский район 568
Андреапольский муниципальный округ 551
Оленинский муниципальный округ 506
Кувшиновский район 465
Рамешковский район 460
Зубцовский район 450
Спировский район 391
Ржевский район 375
Кимрский район 340
Сонковский район 339
ЗАТО Озёрный 339
Селижаровский муниципальный округ 325
Фировский район 248
Краснохолмский муниципальный округ 248
Бельский район 237
Кесовогорский район 228
Лесной муниципальный округ 173
Пеновский муниципальный округ 159
Молоковский район 152
Жарковский район 124
Сандовский муниципальный округ 102
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области