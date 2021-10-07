В Тверской области завершатся Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере»

В Тверской области завершается XXXIII Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере», который проходил в течение двух недель. Сегодня, 10 июля, в Осташкове на закрытии фестиваля выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством народного артиста России Бориса Фрумкина.

В программе прозвучат произведения Дж. Гершвина, Д. Эллингтона, М. Блантера и других композиторов.

По словам Губернатора Игоря Рудени, за прошедшие годы фестиваль стал значимым культурным событием в жизни Верхневолжья, приобрел верных почитателей далеко за пределами тверского региона.

«Мероприятие собирает признанных мэтров и начинающих артистов, которых объединяет верность традициям отечественной школы исполнительского мастерства. Фестиваль воспитал не одно поколение ценителей разножанровой музыки, пробудил в сердцах зрителей интерес к истокам национальной культуры, уважение к творческому наследию родного края и всей нашей страны», - отметил Губернатор Игорь Руденя в приветственном адресе участникам, организаторами и гостям фестиваля.

В 2021 году у фестиваля появился новый художественный руководитель. Им стал почетный работник культуры и искусства Тверской области Андрей Кружков.

Впервые концерты «Музыкальных вечеров на Селигере» прошли в концертном зале Воскресенской церкви в 1987 году. Идейным вдохновителем фестиваля стала Народная артистка СССР, Президент Международного союза музыкальных деятелей Ирина Константиновна Архипова, которая до последнего дня своей жизни патронировала все концертные программы, проводила мастер-классы, каждый раз представляла в Осташкове новых исполнителей и новые программы.

В разные годы участниками фестиваля становились Владислав Пьявко, Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Борис Штоколов, Михаил Плетнев, квартет имени Шостаковича и многие другие российские исполнители классической музыки, а также артисты из Германии, США, Италии, Японии и ещё ряда стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области