Леонид Григорьев: «Правовые инструменты защиты интересов кандидатов и избирателей должны работать безупречно»

Профессор кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета Леонид Григорьев считает, что в условиях роста политической конкуренции особенно важно уделять внимание соблюдению всеми сторонами электорального процесса требований законодательства и норм этики.

«На днях Фонд исследования проблем демократии представил свой доклад об уровне политической конкуренции в нашей стране. Из него следует, что в последние годы растет активность партий на выборах различного уровня. Мы видим, что сейчас идет выдвижение кандидатов по всей стране. Большая кампания предстоит и в Тверской области. Осенью мы будем выбирать депутатов Государственной Думы, регионального Законодательного Собрания и губернатора. Для формирования эффективных институтов государственной власти важно, чтобы этот процесс был максимально открытым, прозрачным, легитимным, чтобы правовые инструменты защиты интересов кандидатов и избирателей работали четко и безупречно. Эта миссия в значительной степени возлагается на общественных наблюдателей. В Тверской области сформирован их пул. Наблюдатели прошли профессиональную подготовку по образовательной программе региональной Общественной палаты и уже приступили к работе, чтобы охватить все этапы избирательного процесса – от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования. На мой взгляд, это очень важная задача, которая позволит минимизировать риски нарушений на избирательных участках и поставит заслон возможным провокациям в дни голосования», – считает Леонид Григорьев.

Напомним, 7 июля на пресс-конференции в Москве Фонд исследования проблем демократии представил доклад о развитии политической конкуренции в России. В документе отмечается, что по статистике региональных и местных выборов с 2017 года увеличивается как количество выдвинутых кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных кандидатов. В 2021 году в стране пройдет 39 кампаний по выборам депутатов региональных законодательных собраний регионов, в ряде субъектов прогнозируется участие более десяти партий. Не менее конкурентными ожидаются и выборы депутатов Государственной Думы. Уже состоялись съезды всех 14 политических партий, освобожденных от сбора подписей. Все они выдвинули списки кандидатов, что свидетельствует о предстоящей острой борьбе за депутатские мандаты.