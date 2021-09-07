Юлия Васильчук: «Гражданский контроль должен быть обеспечен на всех этапах избирательной кампании»

Заместитель председателя Общественной палаты Тверской области Юлия Васильчук подчеркнула исключительную важность работы независимых общественных наблюдателей на предстоящих выборах федерального и регионального уровня.

«В стране официально стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва. На региональном уровне также предстоит важное голосование по выборам губернатора и нового созыва областного парламента. Представляется принципиально важным обеспечить соблюдение законности на всех этапах электорального процесса. Этому в значительной степени способствует активная деятельность независимых общественных наблюдателей, экспертного сообщества», – отметила Юлия Васильчук.

По ее словам, предыдущие избирательные кампании показали эффективность института общественного наблюдения.

«Предварительная работа Общественной палаты Тверской области, направленная на сотрудничество с партиями, НКО, общественными советами муниципальных образований, проведение обучающих семинаров и тренингов для наблюдателей, систематический мониторинг избирательного процесса, позволяет обеспечивать эффективный контроль со стороны гражданского общества с целью предотвращения возможных нарушений действующего законодательства, этических норм всеми участниками избирательного процесса», – подчеркивает эксперт.

Юлия Васильчук также отметила, что прошедшее в регионе обучение наблюдателей повысило уровень их компетенции в профессиональной оценке ключевых процессов, связанных с волеизъявлением граждан.

«В условиях роста политической конкуренции важно, чтобы независимый гражданский контроль был обеспечен на всех этапах избирательной кампании», – считает Юлия Васильчук.

Напомним, 7 июля на пресс-конференции в Москве Фонд исследования проблем демократии представил доклад о развитии политической конкуренции в России. В документе отмечается, что по статистике региональных и местных выборов с 2017 года увеличивается как количество выдвинутых кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных кандидатов. В 2021 году в стране пройдет 39 кампаний по выборам депутатов региональных законодательных собраний регионов, в ряде субъектов прогнозируется участие более десяти партий. Не менее конкурентными ожидаются и выборы депутатов Государственной Думы. Уже состоялись съезды всех 14 политических партий, освобожденных от сбора подписей. Все они выдвинули списки кандидатов, что свидетельствует о предстоящей острой борьбе за депутатские мандаты.