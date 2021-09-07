Новые двухэтажные пассажирские вагоны, произведённые в Тверской области, прошли сертификацию

Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «ТМХ») получил сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, на двухэтажные пассажирские вагоны нового модельного ряда.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня ТВЗ является лидером вагоностроения. На заводе обеспечен портфель заказов, что, по словам главы региона, позволяет гарантировать стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона.

Принципиальное отличие нового подвижного состава от вагонов предшествующих моделей заключается в применении системы пневматического подвешивания кузова, которая обеспечивает технике более плавный ход.

Изменение габарита кузова позволило создать в вагонах более комфортные условия для пассажиров верхних полок второго этажа: расстояние до потолка увеличилась более чем на 20 см, выше стал проход по коридору второго этажа.

Купейные вагоны имеют по 16 четырехместных купе. Конструктивно они позволяют формировать двухвагонный сцеп, в котором два вагона соединены герметичным переходом. В одном из вагонов предусмотрено служебное помещение для проводника и установлен пульт управления оборудованием и системами сразу двух вагонов. В другом вагоне размещается сервисная зона, где могут быть установлены вендинговые автоматы и кофе-машины, оборудуется багажное отделение или место для перевозки велосипедов и лыж.

В штабном вагоне располагается купе для маломобильного пассажира и сопровождающего лица. На входе в вагон – специальное подъемное устройство, предназначенное для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона на низких платформах. Для аварийных ситуаций предусмотрено специальное эвакуационное устройство, позволяющее человеку с нарушениями опорно-двигательного аппарата быстро покинуть вагон.

Новая техника отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, и отличается повышенной комфортабельностью. В купе вместо полок с мягкими накладками появились полноценные диваны. Предусмотрена возможность регулирования воздуха в каждом купе отдельно. Кроме того, у каждого пассажира есть индивидуальный сейф.

Пресс-служба Правительства Тверской области