Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 июля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 220 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 184 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 226 559 человек, за последние сутки – 4308 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 809 214, в том числе за последние сутки их проведено 3543.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 47 886 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4438 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1228 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 15 989

Конаковский район 3631

Ржев 2505

Вышневолоцкий городской округ 2408

Калининский район 2000

Кимры 1812

Торжок 1803

Бологовский район 1119

Кашинский городской округ 1104

Бежецкий район 1054

Калязинский район 1039

Старицкий район 1001

Осташковский городской округ 997

Нелидовский городской округ 943

Лихославльский район 898

Торопецкий район 783

Максатихинский район 694

Весьегонский муниципальный округ 671

Западнодвинский муниципальный округ 648

Торжокский район 568

Андреапольский муниципальный округ 551

Оленинский муниципальный округ 506

Кувшиновский район 465

Рамешковский район 456

Зубцовский район 450

Спировский район 390

Ржевский район 372

Сонковский район 339

ЗАТО Озёрный 338

Кимрский район 334

Селижаровский муниципальный округ 324

Фировский район 248

Краснохолмский муниципальный округ 247

Бельский район 237

Кесовогорский район 228

Лесной муниципальный округ 170

Пеновский муниципальный округ 158

Молоковский район 151

Жарковский район 124

Сандовский муниципальный округ 101

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области