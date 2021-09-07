Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 9 июля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 42 220 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 184 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 226 559 человек, за последние сутки – 4308 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 809 214, в том числе за последние сутки их проведено 3543.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 47 886 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4438 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1228 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 15 989
Конаковский район 3631
Ржев 2505
Вышневолоцкий городской округ 2408
Калининский район 2000
Кимры 1812
Торжок 1803
Бологовский район 1119
Кашинский городской округ 1104
Бежецкий район 1054
Калязинский район 1039
Старицкий район 1001
Осташковский городской округ 997
Нелидовский городской округ 943
Лихославльский район 898
Торопецкий район 783
Максатихинский район 694
Весьегонский муниципальный округ 671
Западнодвинский муниципальный округ 648
Торжокский район 568
Андреапольский муниципальный округ 551
Оленинский муниципальный округ 506
Кувшиновский район 465
Рамешковский район 456
Зубцовский район 450
Спировский район 390
Ржевский район 372
Сонковский район 339
ЗАТО Озёрный 338
Кимрский район 334
Селижаровский муниципальный округ 324
Фировский район 248
Краснохолмский муниципальный округ 247
Бельский район 237
Кесовогорский район 228
Лесной муниципальный округ 170
Пеновский муниципальный округ 158
Молоковский район 151
Жарковский район 124
Сандовский муниципальный округ 101
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области