Общественники и эксперты озвучили свои предложения по новым мерам поддержки семей с детьми в народную программу «Единой России»

Представители некоммерческих организаций и эксперты-общественники приняли участие в стратегической сессии «Народная программа «Единой России» - семьям с детьми». В ходе дискуссии озвучены предложения, которые будут учтены при разработке народной программы партии.

Инициативы затрагивают интересы свыше 20 миллионов семей с детьми. В числе идей, предложенных детским омбудсменом Анной Кузнецовой, – увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Кроме того, Анна Кузнецова отметила важность принципа «одного окна» при получении мер поддержки. По ее словам, родители должны воспитывать ребенка, а не узнавать, куда и к кому обратиться за получением положенных выплат.

С инициативой расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет выступила блогер Елизавета Золотухина. Сейчас эта выплата положена родителям, чей доход не превышает двух МРОТ. Вместе с тем в России гораздо больше людей, чей доход лишь немного превышает установленную законом планку.

Участниками сессии предложено расширить возможности использования материнского капитала: предусмотреть использование средств на оплату детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями, установку газового оборудования, оплату противопожарной сигнализации, покупку автомобиля. При этом предлагается отменить трехлетний мораторий на направление средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Заслуженный артист России Денис Майданов считает, что в стране необходимо запустить программу сохранения мужского здоровья по аналогии с такими же мероприятиями для женщин. Не менее важная тема – программа трудоустройства подростков. По словам Майданова, многие из них хотели бы работать в свободное от учебы время или летом, чтобы иметь карманные деньги, поэтому важно стимулировать потенциальных работодателей для предоставления вакансий несовершеннолетним.

Также в числе предложений экспертов, прозвучавших на стратегической сессии, – отмена НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми и для семей, ыоспитывающих детей-инвалидов. Предлагается разработать программу постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая позволит добиться их успешной социализации в обществе.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.

Напомним, в Тверской области для семей с детьми предусмотрено около 50 различных мер поддержки. В том числе это около 40 видов социальных выплат, 30 из которых установлены на региональном уровне. По инициативе губернатора Игоря Рудени пакет мер постоянно расширяется. В 2020 году введены сертификаты на приобретение автотранспорта для семей с пятью и более детьми. В Тверской области автомобили вручают также победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в регионе в 2020 году. Многодетным родителям Верхневолжья, воспитывающим школьников младших классов, предоставляют бесплатно форму для учебы, семьи освободили от уплаты транспортного налога. Вклад родителей в воспитание детей отмечают почетными знаками «Слава матери» и «Слава Отца».

Благодаря системным мерам только за 2020-й год в Тверской области количество многодетных семей увеличилось более чем на 1 тысячу. Сейчас в многодетных семьях Верхневолжья воспитывается почти 44 тысячи детей – это на 11 тысяч детей больше, чем в 2016 году.