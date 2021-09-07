Тверская область отмечена на федеральном уровне в числе регионов-лидеров по приросту числа привившихся от коронавируса жителей

Верхневолжье отмечено на федеральном уровне в числе регионов-лидеров по приросту числа привившихся от коронавируса жителей. Ход вакцинации от COVID-19 и другие вопросы рассмотрены 9 июля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул – Тверская область взяла хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.

9 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал лидеров по вакцинации. Самый большой прирост по числу привившихся отмечен в Тверской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.

В течение прошлой недели в Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 32 тысяч жителей. За четыре дня этой недели вакцинировалось ещё более 24 400 человек. Всего же в регионе привились более 226 тысяч жителей. Сделать прививку в Тверской области можно в 56 пунктах.

В Тверской области продолжают вести прием заболевших коронавирусом центры амбулаторной помощи (ЦАП), которые действуют на базе учреждений здравоохранения.

ЦАПы развернуты по поручению Губернатора Игоря Рудени. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания. Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса и предотвратить распространение инфекции.

Всего в Верхневолжье открыто 12 таких центров. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру Центра.

В регионе развернута 1761 инфекционная койка: в Областной клинической больнице, Областном клиническом лечебно-диагностической центре, горбольницах №1 и №6, Конаковской, Нелидовской, Кашинской, Вышневолоцкой, Зубцовской и Кимрской ЦРБ, МЧС №141 в Удомле.

В инфекционных госпиталях имеется необходимое медицинское оборудование, кислород, лекарства, СИЗы. В регионе предусмотрены резервные мощности коечного фонда.

Инфекционные койки также созданы в областном родильном доме, роддоме №2 и родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.

Игорь Руденя подчеркнул – в непростой эпидситуации особенно важно беречь себя будущим мамам. Губернатор поручил Минздраву региона проработать вопрос о приоритетной вакцинации именно этой категории жителей. В том числе обеспечить первоочередную запись на вакцинацию беременных женщин, рассмотреть возможность делать им прививки на дому.

Пресс-служба Правительства Тверской области