В Тверской области появился передвижной комплекс «Лаборатория безопасности», позволяющий отрабатывать ситуации на дорогах в условиях приближенных к реальным

В Центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Тверской области появился современный мобильный комплекс по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности». Церемония передачи комплекса прошла в Тверском колледже транспорта и сервиса, на базе которого в августе 2020 года по поручению Губернатора Игоря Рудени и был создан Центр.

«Лаборатория безопасности» оснащена современным учебным оборудованием, предназначена для моделирования дорожных ситуаций и обучения юных жителей моделям безопасного поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. Мобильный комплекс позволит организовать во всех муниципальных образованиях Тверской области профилактическую работу с детьми. Они смогут с интересом изучать правила дорожного движения, активно участвовать в уроках безопасности, конкурсах и соревнованиях.

Центр реализует дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы для школьников, студентов колледжей и педагогических работников Тверской области, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В структуру Центра входит учебный класс и кабинет педагогов с современным оборудованием, включая интерактивный велотренажер «Пилот-1» на основе системы виртуальной реальности, позволяющий обучающимся управлять велосипедом в условиях реального городского дорожного движения, а также специальные стенды и игры, учебные фильмы, комплект дорожных знаков, мультимедийную учебно-методическую программу «Азбука дорожной науки».

Оборудование передвижного комплекса «Лаборатория безопасности» предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях максимально приближенным к реальным. Он включает в себя велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобуса и автобусной остановки.

Пресс-служба Правительства Тверской области