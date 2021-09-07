В состав российской олимпийской сборной вошли четыре спортсмена, представляющие Тверскую область

С 23 июля по 8 августа в столице Японии Токио пройдут XXXII летние Олимпийские игры. Олимпиада объединит около 10 тысяч сильнейших спортсменов практически всех стран мира. Среди них – представители Тверской области. Всего на летних Играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийский комитет России утвердил состав национальной сборной для выступления на XXXII Олимпиаде в Токио. В списке из 315 российских олимпийцев (без учета запасных и резервистов) – четыре представителя Тверской области. Это заслуженный мастер спорта Дарья Клишина (легкая атлетика, прыжки в длину), мастер спорта Василиса Степанова (академическая гребля, двойка без рулевого), заслуженный мастер спорта Артем Кузахметов (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-четверка, 500 метров) и мастер спорта международного класса Александр Сергеев (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-четверка, 500 метров).

Первой в борьбу за награды Токио в составе экипажа двойки без рулевого вступит Василиса Степанова. 24 июля в этом классе состоятся предварительные заезды, 25 июля – утешительные гонки, 27-го – полуфиналы, 29 июля запланированы финальные старты за призовые места.

Для Дарьи Клишиной это будет уже вторая Олимпиада в карьере. Она была единственной российской легкоатлеткой на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2021 год вместе со спортсменкой выступят еще девять сильнейших российских легкоатлетов. Квалификация в женских прыжках в длину пройдет 1 августа, финальный турнир – 3 августа.

Тверские гребцы-байдарочники Артем Кузахметов и Александр Сергеев в составе экипажа четверки на дистанции 500 метров стартуют 6 августа на квалификационных заездах. В случае успеха их ждут полуфинальные и финальные гонки 7 августа.

XXXII летние Олимпийские игры станут двенадцатыми с участием представителей Тверской области. Начиная с 1912 года, 18 спортсменов Верхневолжья защищали честь страны на Олимпиаде и завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых олимпийских наград.

Пресс-служба Правительства Тверской области