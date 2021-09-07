11 июля - День Российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем Российской почты!

Среди задач, возложенных на почтовые отделения, – своевременная доставка корреспонденции, подписных печатных изданий и пенсий, осуществление денежных переводов, прием коммунальных платежей, погашение банковских кредитов.

Почтовых работников Конаковского района всегда отличают ответственность, профессионализм, умение трудиться с полной самоотдачей и, сохраняя лучшие традиции российской почты, повышать качество и уровень обслуживания.

Уважаемые работники почтовой связи! Желаем вам благополучия, уверенности в завтрашнем дне, реализации намеченных планов и новых успехов в профессиональной деятельности. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин

РАБОТА ТРУДНАЯ, НО ИНТЕРЕСНАЯ

В это воскресенье работники почтовой

связи отметят свой профессиональный праздник - День Российской почты.

Это не только почтальоны, но и работники отделений, распределительных центров, складов, транспортной службы, вспомогательный персонал. Праздник считают своим ветераны, преподаватели, студенты, выпускники профильных специальностей учебных заведений.

В России День почты справляется во второе воскресенье июля. В 2021 году праздник приходится на 11 июля и проходит на официальном уровне 28-й раз.

Накануне праздника наш корреспондент побывала в одном из самых крупных отделений почтовой связи Конаковского района – ОС №2 г. Конаково по адресу: Торговый проезд, д.3.

Начальник отделения Татьяна Здобнова работает на почте с 2006 года, сначала оператором, потом заместителем начальника почтового отделения.

– Никогда не думала, что почтовая работа может так затянуть, - говорит Татьяна Викторовна. – Значит, я нашла именно свою профессию. Да, есть много нюансов, не всегда работать легко, но тем не менее я получаю удовольствие от своей работы. От того, что она востребована, что мы нужны людям. Хотя сейчас много процессов компьютеризировано, мы всё равно работаем с людьми, общаемся с ними ежедневно.

Коллектив отделения связи слаженный и дружный, самый крупный в районе – 18 человек. Среди них есть и ветераны почты, например, Галина Сергеевна Васенина, которая 42 года работает почтальоном на одном участке. Такое постоянство ценят и её коллеги, и клиенты. Она знает всех своих подопечных по именам, кому и чем помочь.

Ведь самое приятное в нашей работе – благодарность людей.

Почтовых услуг в современном отделении много: посылки международные, отправления EMS внутренние и международные, посылки внутренние, прием, обработка, передача и доставка телеграмм, срочный денежный перевод «Форсаж». Некоторые пожилые люди до сих пор пишут письма.

Сейчас всё компьютеризировано, работать стало легче, - говорит Татьяна Викторовна. - Иногда не хватает мощностей, техника тоже не совершенна, но всё равно не сравнить с прошлым веком, когда большое количество отчетов мы писали вручную.

Людмила КИКАЛО.

Фото: М. Малахов..