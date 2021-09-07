ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

Уже более 220000 жителей Тверской области сделали прививку от COVID-19.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Ежедневно прививаются по нескольку тысяч человек. В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 тыс. доз для вакцинации от COVID-19. По поручению Игоря Рудени министерством здравоохранения региона ведется постоянный мониторинг наличия вакцины в прививочных пунктах.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте министерства здравоохранения Тверской области.

Увеличились темпы роста вакцинированных жителей и в Конаковском районе. Вакцина «Спутник V» бесперебойно поставляется и всегда есть в наличии. Привиться можно не только в медицинских учреждениях, но и по месту работы на крупных предприятиях. В г. Конаково на этой неделе начали вакцинацию в пункте, расположенном в центральной аптеке.

Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Особенно важно беречь себя тем, кто привился первым компонентом: в этот период идет формирование иммунного ответа на вакцину. Следует соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действуют 12 таких центров. ЦАПы работают ежедневно с 8.00 до 20.00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8.00 до 19.00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

ПОМНИТЕ: ОТ COVID-19 МОЖНО УМЕРЕТЬ. ВАКЦИНАЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ ЖИЗНЬ.

ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ

Полиция предупреждает об ответственности за получение и использование поддельных медицинских документов.

Управление МВД России по Тверской области напоминает гражданам, что за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков», максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.

Если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, сообщите об этом в полицию по телефону «02» («102» - с мобильного) или по телефонам дежурных частей городских и районных органов внутренних дел региона. Их номера можно найти на официальном сайте УМВД России по Тверской области 69.мвд.рф в разделе «Контакты».

Пресс-служба УМВД России по Тверской области.