МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ДОРОГИ: КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПОЭТАПНО

РЕШАЕТ ГЛАВНУЮ ПРОБЛЕМУ

Неудовлетворительное состояние дорог называют одной из давних бед России. Между тем, нельзя не признать – в последние годы, несмотря на то, что дороги в районе до сих пор далеки от совершенства, ситуация постепенно меняется. И кто бы что ни говорил, мол, не ремонтируют в районе дороги вовсе, отвечаем со всей ответственностью: ремонтируют. Быстро. Качественно. Хорошими материалами.

Ремонты улично-дорожной сети, ремонты дворовых территорий МКД, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городских и сельских поселениях Конаковского района проходят в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы. В 2021 году работы ведутся на 15 объектах, большая часть из которых находится в высокой степени готовности. Глава Конаковского района Олег Лобановский проверил ход ремонта дорог в городе Конаково, поселках Радченко, Новозавидовском и Редкино. В рабочей поездке главу сопровождали заместитель главы администрации по развитию территории Александр Слепышев, заместитель главы администрации по ЖКХ Наталья Малахова, заведующий дорожным отделом администрации Марина Кукина, главы поселений, подрядчики.

В городе Конаково проходит ремонт улицы Баскакова от ул. Энергетиков до улицы Учебная, 21, и улицы Старо-Почтовая с пересечением улицы Свободы. Также ремонт проходит на улице Район завода до пересечения с улицей Строителей (район СК «Олимп»). Подрядчик возобновил работы на этом участке, уже прибыла техника, дорожники приступили к работе

Следующий объект осмотра - поселок Радченко. Здесь проходят работы по ремонту проездов к дворовым территориям домов №№ 11, 12, 13. Работы практически закончены. Новенький, тщательно уложенный асфальт у домов многоквартирных домов не может не вызывать радости у жителей.

- Дождались! Конечно, все мы очень рады тому, что избавимся от луж, грязи, ухабов в своем дворе. Теперь ребятишкам можно вволю кататься и на велосипедах, и даже на роликовых коньках, - делятся впечатлениями жительница дома № 11 Юлия и ее сын Алексей.

Еще один проект, который реализуется в Радченко, - ремонт улично-дорожной сети в новом районе. Укладка асфальта, обустройство парковки для машин, установка бордюров, - работа на объекте кипит. Глава поселения Виктор Цыганок работой подрядчика доволен: дорожники трудятся качественно, рабочих и техники хватает, чтобы закончить в срок.

- Мы наблюдаем за ходом работ, контролируем качество ремонта. Замечания, на которые мы указываем подрядчикам в процессе работ, устраняются, - говорит Виктор Анатольевич.

Следующее поселение, где ремонтируются дороги, - поселок Редкино. Здесь приводят в порядок две улицы - Ленинградскую и Геофизиков. Лениградская, надо прямо сказать, не просто ремонтируется, она возрождается из руин. То, что было до начала ремонта, и дорогой-то назвать трудно. А сегодня новенькую дорогу тщательно «утюжат» катки, утрамбовывая гладкое дорожное полотно. На объекте достаточное количество техники и специалистов. Дорожники раз за разом делают так называемые вырубки для того, чтобы посмотреть, насколько качественно ложится асфальт. Иначе их работу не примут контролирующие службы, а за соответствием выполнения работ по ремонту следят экспертные органы, районная и поселковая власть. Глава поселения Сергей Орлов комментирует результаты проверки:

- Сегодня мы боремся с бездорожьем, которое копилось десятками лет. Работа на данном участке выполняется качественно и добросовестно, все выявленные недостатки оперативно устраняются. По словам подрядчиков, работы идут согласно технологическому графику, к установленному сроку все будет готово.

Дальше участники рабочей группы едут в поселок Новозавидовский. Здесь завершается второй этап ремонта улицы Октябрьская, ремонт дороги от Октябрьской до ул. 2-я Советская (район школы № 2), где дорожники доделывают обочины. Перед школой заасфальтирована площадка, теперь есть где машины поставить, и дети в школу в чистой обуви доберутся. Глава района осмотрел благоустройство территории школы, дал поручения директору Наталье Платоновой.

Впереди Новозавидовский ждут два этапа ремонта улицы Дрожжина.

- В этом году мы привели в порядок несколько дорог в Радченко, Новозавидовском, Редкино, в п. Первое мая, в городе Конаково, Дмитровой Горе, ремонтируем дворовые территории в поселках Козлово, Радченко, Первое мая. В программе по безопасности дорожного движения в этом году участвуют Дмитровогорское поселение, город Конаково, Новозавидовский. Сделано немало, но предстоит большой объём работ на будущий и последующие годы, - комментирует итоги поездки глава района Олег Лобановский.

Идем прививаться

В Конаковском районе продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции.

Для удобства граждан создан дополнительный прививочный кабинет – в районной центральной аптеке № 20, расположенной по адресу: проспект Ленина, дом 6, 2 этаж (медицинский центр «Норма»).

Вакцинацию осуществляет бригада медиков Конаковской ЦРБ. В первую очередь, здесь делают прививки сотрудникам учреждений, подлежащим обязательной вакцинации.

Напомним, губернатор Игорь Руденя подписал постановление № 43-пг от 23 июня 2021 г. «О внесении изменений в постановление губернатора Тверской области № 16-пг от 17 марта 2020 года», определяющее задачи для обеспечения в Тверской области вакцинации граждан от коронавируса. Главный государственный санитарный врач по Тверской области подписал постановление № 1 от 16 июня 2021 г. «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Прививки от COVID-19 обязательны для государственных муниципальных служащих, замещающих должности государственной службы Тверской области, работников органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области. А также работникам торговли; общественного питания; гостиничных услуг; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

Вакцинация первым компонентом организована до 18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Прививки делаются ежедневно, с 10 до 15 часов. Прививочная кампания коллективов, подлежащих обязательной вакцинации, продлится до середины августа, потом прививочный кабинет продолжит свою работу для всех граждан.

5 июля прививку от COVID-19 сделал глава Конаковского района Олег Лобановский. Вся процедура заняла меньше получаса. Олег Владимирович заполнил документы и прошел осмотр у врача, затем ему сделали прививку. Самочувствие после вакцинации нормальное.

- Все хорошо. Это абсолютно стандартная и безболезненная процедура. Я считаю, что каждый должен позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. И, конечно же, внести свой вклад в формирование коллективного иммунитета к коронавирусу, который нам мешает жить, мешает нашей общественной деятельности, работе и нашей экономике, - сказал Олег Лобановский.

В этот же день прививку сделала главный специалист юридического отдела администрации Конаковского района Ксения Понькина, которая рассказала, что чувствует себя хорошо:

- После осмотра терапевта сделали прививку. Укол безболезненный, делают его очень тонкой иглой. Немного поболела рука в месте укола, в остальном все хорошо. Самочувствие в норме, температура тоже. Уверена, что все сделала правильно.

Надежда Шилова, заведующий отделом экономики администрации Конаковского района рассказала, что решила сделать прививку, чтобы не заболеть. Конечно, немного волновалась. Врач после осмотра дал рекомендации. Почувствовала небольшую слабость на следующий день, но на третий день словно произошла перезагрузка организма - прилив сил и отличное самочувствие.

У ДК «СОВРЕМЕННИК»

ВЫСАДИЛИ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ

Благоустройство у районного ДК «Современник» продолжается. На прошлой неделе площадь украсили оригинальные светильники и скамейка. Несколько фонарей ручной работы, изображающих музыкантов, которые играют на различных музыкальных и инструментах, и скамейка, изготовленная в этом же стиле, стали за короткое время очень популярны у конаковцев. Жители самых разных возрастов с удовольствием фотографируются у арт-объектов. Для завершения обустройства зоны отдыха высажены хвойные растения.

- Хвойники привлекают тем, что сохраняют декоративность в течение всего сезона: летом служат фоном для цветущих растений, зимой очень выигрышно смотрятся на фоне белого снега. Кроме того, они очищают воздух, - комментирует тему Александр Слепышев, заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории, принявший участие в высадке растений.

На этом мероприятия по благоустройству не заканчиваются. В ближайшем будущем - установка на площади еще нескольких скамеек для отдыха.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района