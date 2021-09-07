ПОМАШИ НА ПРОЩАНИЕ «КРЫЛЬЯМ»



На прошлой неделе закончилась последняя смена многодневных палаточных сборов «Крылья», две смены которых были организованы центром молодежной политики «Иволга» при поддержке администрации Конаковского района. В этом году в сборах приняли участие 51 подросток из города и района в возрасте от 10 до 17 лет.

На протяжении 6 дней подростки были оторваны от привычных благ цивилизации. Каждый день был расписан по часам. В 8.00 подъем, водные процедуры, зарядка и вкусный завтрак, с 13.00 до 14.00 обед, в 16.00 полдник, в 19.00 плотный ужин. Между приемами пищи ребят каждый день ждал сюрприз в виде различных конкурсов и заданий, были и дни, посвященные определенной тематике. Так, например, день «водяного», день «кладоискателя», «Олимпийские игры» и еще много интересного было заготовлено сотрудниками ЦМП «Иволга» для участников сборов.

«Нет ничего лучше летнего отдыха, особенно, если этот отдых на природе, вдали от современных гаджетов и интернета» - именно так сказал участник первой смены Петр Колотвин.

Александра Пометелина, участница второй смены:

- На протяжении четырех лет моё лето неразрывно связано с палаточными сборами! Этот год, к сожалению, для меня стал последним... В 2022 году мне будет 18 лет, и я не смогу поехать, если только как вожатый. Хочу сказать, что каждый год в «Крыльях» прекрасен и незабываем по-своему, в этом году я стала «королевой» смены, чему была очень рада!».

«Сын в восторге. В следующем году обязательно постараемся быть. Если еще смены будут более пяти дней, то вообще шикарно будет, и дело не в отдыхе взрослых, а в детях, которые остались бы еще в лагере с большим удовольствием. Особое спасибо каждому сотруднику ЦМП «Иволга» за бесценный труд, благодаря которому наши дети стали более самостоятельными, ответственными и счастливыми!» – говорит семья Уткиных.

Центр молодежной политики выражает огромную признательность и благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении палаточных сборов «Крылья».

Ирина КАРПОВА.

Фото автора.