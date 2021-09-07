НОВОСТИ РАЙОНА

ПЛАН МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙВ КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

10 июля - пиратский квест в городе на воде для всей семьи, г. Конаково, проспект Ленина, д. 7а, оф. 2108, Go Travel Konakovo.

9-11 июля - парусная регата ЦФО России, первенство области по парусному спорту. «Конаково Ривер клаб». С 11.00.

11 июля - турнир по спортивному туризму, СК «Дмитровогорский», 10.00.

13 июля – Детская игровая программа «Веселая метла», ДК «Современник», 11.00.

14 июля - «Летнее настроение» под духовой оркестр «Наше время», танцевальный вечер, ДК «Современник», 17.30, вход свободный.

15 июля – музыкальная сказка «Конек-горбунок». ДК «Современник», гостиная. 10.30.

Развлекательная детская игровая программа «Семь веселых нот», ДК «Современник», 11.00.

16 июля - «Корова», мастер-класс по аппликации. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, 16.00.

17 июля - концерт и мастер-класс по историческим танцам, ДК «Современник», 2 этаж, 11.00, вход свободный.

20 июля – детская игровая программа «Стенка на стенку», ДК «Современник», 11.00.

22 июля – Развлекательная программа для всей семьи «День Нептуна». ДК «Современник», 14.00.

23 июля – Мастер-класс по рисованию акварельными карандашами «Камешки», Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, 16.00.

24 июля - муниципальный турнир к Дню шахмат. Конаковский шахматный клуб на ул. Гагарина, 29. 11.00.

26 июля - 2 августа - Всероссийские соревнования по конному спорту: конкур, выездка, троеборье. Финал спартакиады учащихся России, КСК «Конаковские конюшни», д. Сажино.

27 - 30 июля – «Самая лучшая няня», конкурсная программа, посвященная 115-летию со дня рождения П.Л.Трэверс. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека.

27 июля – детская игровая программа «Русские забавы», ДК «Современник», 11.00.

29 июля – мультфильм, ДК «Современник», 11.00.

30 июля - мастер-класс «Игрушка-робот» в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, 16.00.

Внимание! Часть мероприятий может проходить с ограничением допуска зрителей. Организаторы оставляют за собой право изменять время и дату мероприятий.