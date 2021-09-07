НОВОСТИ РАЙОНА

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
ПЛАН МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙВ КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА
10 июля - пиратский квест в городе на воде для всей семьи, г. Конаково, проспект Ленина, д. 7а, оф. 2108, Go Travel Konakovo.
9-11 июля - парусная регата ЦФО России, первенство области по парусному спорту. «Конаково Ривер клаб». С 11.00.
11 июля - турнир по спортивному туризму, СК «Дмитровогорский», 10.00.
13 июля – Детская игровая программа «Веселая метла», ДК «Современник», 11.00.
14 июля - «Летнее настроение» под духовой оркестр «Наше время», танцевальный вечер, ДК «Современник», 17.30, вход свободный.
15 июля – музыкальная сказка «Конек-горбунок». ДК «Современник», гостиная. 10.30.
Развлекательная детская игровая программа «Семь веселых нот», ДК «Современник», 11.00.
16 июля - «Корова», мастер-класс по аппликации. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, 16.00.
17 июля - концерт и мастер-класс по историческим танцам, ДК «Современник», 2 этаж, 11.00, вход свободный.
20 июля – детская игровая программа «Стенка на стенку», ДК «Современник», 11.00.
22 июля – Развлекательная программа для всей семьи «День Нептуна». ДК «Современник», 14.00.
23 июля – Мастер-класс по рисованию акварельными карандашами «Камешки», Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, 16.00.
24 июля - муниципальный турнир к Дню шахмат. Конаковский шахматный клуб на ул. Гагарина, 29. 11.00.
26 июля - 2 августа - Всероссийские соревнования по конному спорту: конкур, выездка, троеборье. Финал спартакиады учащихся России, КСК «Конаковские конюшни», д. Сажино.
27 - 30 июля – «Самая лучшая няня», конкурсная программа, посвященная 115-летию со дня рождения П.Л.Трэверс. Конаковская межпоселенческая центральная библиотека.
27 июля – детская игровая программа «Русские забавы», ДК «Современник», 11.00.
29 июля – мультфильм, ДК «Современник», 11.00.
30 июля - мастер-класс «Игрушка-робот» в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, 16.00.
Внимание! Часть мероприятий может проходить с ограничением допуска зрителей. Организаторы оставляют за собой право изменять время и дату мероприятий.